Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Açıklama geldi...
Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde etkisini artıran yağışlar sonrasında illerden tatil haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz kıyılarını etkisi altına alan yağış sonrasında birçok ilde okullar tatil edildi. İşte, Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi?
Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından yağışlar artarak sürüyor. Bazı illerde ulaşım güçleşirken, okullardan kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Açıklama geldi...
SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir' denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.
Sinop Üniversitesi'nden de fırtına nedeniyle derslere ara verileceği duyuruldu. Rektörlük tarafından, '30 Kasım Salı günü Sinop genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve şiddetli yağış sebebiyle, Üniversitemizde ileri bir tarihte telafisi yapılmak üzere yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca merkez ve ilçelerimizdeki birimlerde görev yapan hamile ve engelli personelimizin 30 Kasım Salı günü idari izinli sayılması kararlaştırılmıştır' açıklaması yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından da fırtına uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda, 'Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.
DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
üzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun bugün de devam edeceği, vatandaşların, öğretmenlerin ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin idari izinli sayıldığı kaydedildi. Düzce Valisi Cevdet Atay da Twitter hesabında, benzer açıklamaya yer verdi.
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