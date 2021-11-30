Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından yağışlar artarak sürüyor. Bazı illerde ulaşım güçleşirken, okullardan kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İşte, Sinop, Zonguldak, Düzce'de okullar, üniversiteler tatil mi? 30 Kasım yarın Sinop'ta okullar tatil mi? Açıklama geldi...

SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle ilimiz ve tüm ilçelerimizde; 30 Kasım Salı günü tüm resmi ve özel okullar, özel eğitim kurumları, Halk Eğitim kursları, özel öğretim kursları bir gün tatil edilmiştir' denildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların bir gün süre ile idari izinli sayılacağı belirtildi.