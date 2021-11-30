Gaziantep bebeğe işkence olayı nedir? Gaziantep'te bebeğe işkence yapan adam kimdir, yakalandı mı?
Gaziantep bebeğe işkence olayı nedir? Sosyal medyada gündeme oturan görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Görüntülerde, bir babanın 3 aylık bebeğine korkunç şekilde işkence yaptığı görülüyor. Büyük tepki çeken olayın ardından Gaziantep Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki; Gaziantep'te bebeğe işkence yapan adam kimdir, yakalandı mı? Gaziantep bebeğe işkence olayı nedir?
Gaziantep bebeğe işkence olayı nedir? Gaziantep'te bebeğe işkence yapan adam kimdir? Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan olayın ardından Gaziantep Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Gaziantep'te bir evde kaydedilen görüntülerde, 3 aylık bebeğin babası olduğu iddia edilen şahsın uyguladığı işkence kan dondurdu. Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç görüntülerin ardından konuyla ilgili araştırma yapılmaya başlandı.
GAZİANTEP BEBEĞE İŞKENCE OLAYI NEDİR?
Şahinbey ilçesinde 3 aylık bebek ağladığı için babası tarafından çok feci şekilde dövüldü.
Cani babanın küçücük bebeğe yaptığı işkence kan dondururken o anlar kamerayalara yansıdı. 3 aylık bebek hastanede yaşam savaşı verirken, canavar baba gözaltına alındı.
Dayak anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri inceleme başlattı. Gaziantep Valiliği'nce yapılan açıklamada, "Emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.
AÇIKLAMA GELDİ
Gaziantep Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.
29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.
Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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