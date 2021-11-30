Gaziantep bebeğe işkence olayı nedir? Gaziantep’te bebeğe işkence yapan adam kimdir, yakalandı mı?

Gaziantep bebeğe işkence olayı nedir? Gaziantep'te bebeğe işkence yapan adam kimdir? Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan olayın ardından Gaziantep Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Gaziantep'te bir evde kaydedilen görüntülerde, 3 aylık bebeğin babası olduğu iddia edilen şahsın uyguladığı işkence kan dondurdu. Türkiye'yi ayağa kaldıran korkunç görüntülerin ardından konuyla ilgili araştırma yapılmaya başlandı.