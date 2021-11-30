Fırtına ne zaman bitecek? İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sakarya fırtına kaç gün sürecek? İstanbul günlük hava durumu!

İSTANBUL FIRTINA İÇİN SON UYARI

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

RÜZGARIN HIZI 130 KİLOMETREYİ BULDU

Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugun (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikduzu'nde 130 km/ sa, Arnavutkoy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Duzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkısı ve Duzce Gumusova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 ları/sa. Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101 km/sa, İzmir Urla, Istanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.