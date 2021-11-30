Fırtına ne zaman bitecek? İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sakarya fırtına kaç gün sürecek? İstanbul günlük hava durumu!
Fırtına ne zaman bitecek? İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sakarya fırtına ne zaman bitecek? Türkiye'nin batı bölgesini etkisi altına alan yoğun fırtına nedeniyle okullar tatil edilmişti. Fırtına can kayıplarına ve maddi hasara da yol açtı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Peki; fırtına ne zaman bitecek?
Fırtına ne zaman bitecek? İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sakarya fırtına ne zaman bitecek? İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesi fırtına etkisi altında. Okulların tatil olmasına sebep olan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen yoğun fırtına nedeniyle önlemler alınıyor. Meteoroloji'den uyarılar sürerken fırtına ne zaman bitecek sorusunun cevabı da gündem oldu.
FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?
Vatandaşlar kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı) da Marmara. Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, yüksek kesimleri basta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu'nun kuzeyinde batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/sa uzeri hızda esmesi beklenmektedir.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. "
İSTANBUL FIRTINA İÇİN SON UYARI
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."
RÜZGARIN HIZI 130 KİLOMETREYİ BULDU
Kuvvetli fırtına uyarılarımızın ardından bugun (29.11.2021 Pazartesi) saat 16:00 itibariyle İstanbul Beylikduzu'nde 130 km/ sa, Arnavutkoy'de 125 km/sa, Çatalca Radar Sahasında 121 km/sa, Duzce Yığılca ve İzmir Narlıdere'de 111 km/sa, İstanbul Silivri, İstanbul Boğazı Karadeniz Çıkısı ve Duzce Gumusova'da 108 km/sa, İzmir Çatalkaya Radar Sahasında 107 ları/sa. Balıkesir Bigadiç/Gediktepe'de 102 km/sa, Tekirdağ Marmaraereğlisi ve İstanbul Kilyos'da 101 km/sa, İzmir Urla, Istanbul Çatalca ve Tekirdağ Muratlı'da 100 km/sa, İzmir Karaburun'da 99 km/sa, Konak'ta 97 km/sa en yüksek rüzgar hızları kaydedilmiştir.
ANKARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ise bu gece Ankara için fırtına uyarısı yaptı.
Açıklamada, Ankara'nın Keçiören ilçesinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 100 kilometre üzeri hızda esmesi beklendiği belirtilerek, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
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