Adıyaman Koçali Barajı ne zaman bitecek | Bölge halkının merakla beklediği önemli proje!

Koçali Barajının yapımı devam ederken barajdaki suyu verimli topraklara ulaştıracak olan tünellerin inşaatına da başlandığını kaydeden Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise "Adıyaman'da yaklaşık 190 bin dönüm araziyi suyun bereketine kavuşturacak olan Koçali barajının bu seviyeye gelmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" dedi

Koçali Barajında Sulama Kanalı Tünellerin inşaatına bugün itibariyle başlandığını belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ise, "Adıyaman'ın asırlık olarak gördüğümüz Koçali barajında çok önemli virajı daha alıyoruz. Bu proje yıllarca konuşuluyordu ama hiçbir somut adım atılmıyordu. Ne zamanki AK Parti iktidar oldu Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu proje tozlu raflarda indirilerek bugünlere getirildi. Bunların hepsi bir süreçti kolay işler değildi. Koçali Barajının sulaması tek başına 650 milyon liraya ihale edildi. Koçali Sulaması Yaklaşım Kanalı ve Tünel İnşaatını, özel bir firma tarafından tamamen yerli parçalarla üretilen bir makine açacak. Koçali barajımız 187 bin dekar araziyi sulayacak. Bu proje kapsamında Adıyaman merkezin içme suyu problemi tamamen çözülecek. Bugüne kadar Adıyaman'da 76 proje Devlet Su İşleri tarafından bitirilmiş onunda yaklaşık maliyeti 2 milyar çok ciddi maliyetler ile bu şehrin bütün ihtiyaçlarını sorunlarını takip ediyor ve ciddi mesafeler aldığımızı söyleyebilirim. Şimdi burada kurulan makine ile 5570 metre bir tünel açılacak. Çapı 4,80 metre üzerinde ciddi büyük çaplı bir tünel 1400 metre uzunluğunda yaklaşım kanalı. Tek ricam bu süreci hızlandıralım yani olabilecek en yakın zamanda süre vermiyoruz ama siz günde 15 metre hedeflediniz ama bunu günlük 25 metreye çıkarabiliriz. Şuan da Adıyaman'da devam eden çok önemli sulama projelerimiz var. Çetintepe barajı toplamda 555 bin dekar arazi sulayacak bunun yaklaşık 230 bin dekarı Besni ilçemizde Keysun ve Kızılin ovasında. Bu projeni de baraj inşaatı bitti ve su tutmaya başlayacağız. Ama oranın sulama işini hızlandıracağız. Yine Gömükan barajımız 87 bin dekar araziyi sulayacak. Bir başka projemiz Kahta tarafında Büyük çay Barajı ile birlikte 100 bin dekar arazi cazibe ile sulanacak onunda baraj inşaat ihalesi yapıldı. İhale değerlendirme süreçleri devam ediyor. Sadece bu önemli 4 barajı bitirdiğimizde Adıyaman'ın nerede ise sulanabilir arazinin yüzde 80'ni sulanmış olacak. Bu projelerinin hepsi şuanda artık inşaat safhasında hızlı bir süreçte bunları olabilecek erken sürede bitirmeye çalışacağız" dedi.