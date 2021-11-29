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Son dakika: İstanbul’un 8 ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: İstanbul’un 8 ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne operasyon: 7 gözaltı

Son dakika haberine göre İstanbul’da PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik 8 ilçede 10 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyondan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, örgüte eleman aktarımı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
26 Kasım günü 8 ilçede 10 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmalarına mensup olan ve Suriye'de YPG/PYD terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği değerlendirilen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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