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Türk komandoları 3 teröristi etkisiz hale getirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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Türk komandoları 3 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde operasyonlarına devam ediyor. Terör örgütlerine nefes aldırmayan Mehmetçik için "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere yönelik operasyonlarımız da sürüyor. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 1, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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