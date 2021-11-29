Türk Dünyası öğrencileri Bilecik’teki tarihi eserlere hayran kaldı

Eskişehir'deki Üniversitelerde okuyan 40 Türk Dünyası öğrencisi, Bilecik ve Söğüt'te tarihi eserleri gezip ve incelemek için bir araya geldi.

Dernek Başkanı Ahmet Hızlan, konu hakkında yaptığı açıklamada, ''2021 yılı 'Yunus Emre ve Türkçe Dil Bayramı' olması sebebiyle, 'Dilde Birlik' sloganı kapsamında Eskişehir'deki üniversitelerde okuyan 40 Türk Dünyası öğrencisi ile birlikte Bilecik ve Söğüt'te bir araya geldik. Amacımız; dilde, fikirde ve işte birlik' fikrinden hareketle Türk Dünyasının bağlarını ve kardeşliğini pekiştirmektir. Kuruluş ve Kurtuluşun beşiği Bilecik ve Söğüt'ün tanıtımının yapıldığı gezide, Türk Dünyası öğrencileri tarihi eserleri olan yerleri gezerek hayranlıklarını gizleyemedi. Türk Dünyası öğrencileri ve derneğimiz yöneticileri sırasıyla: Bilecik Belediyesi Şehir Müzesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Şeyh Edebali Türbesi, Bala Hatun Türbesi, Ertuğrul Gazi Türbesi, Ertuğrul Gazi Mescidi (Kuyulu Mescit)'i gezdik ve ziyaret ettik. Bu tarihi ziyaretlerde; Bilecik Belediyesi'nin rehberleri Muhlis Aydemir ve Hilmi Kalyoncu eşlik ettiler. Rehberler, gezilen ve ziyaret edilen yerlerde tarihi eserler hakkında anlatımda bulundular'' dedi.

Türk Dünyası öğrencileri ise, ''Proje kapsamında; tarihi eserler olan yerleri sırası ile gezerek, inceleyerek güzel bir gün geçirdik ve bilgi sahibi olduk'' dediler.