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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK üyesi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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MSB: Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ, diğeri PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ diğerinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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