Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir?
Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir? Sivas’ın İmranlı ilçesinin belediye başkanı Murat Açıl trafik kazası geçirdi. Kazada İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı. Bu gelişmenin ardından Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir sorusunu cevabı sorgulanmaya başlandı.
Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl trafik kazası geçirdi. Açıl'ın makam aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu Murat Açıl ağır şekilde yaralanmıştı. Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Peki; Murat Açıl kimdir?
MURAT AÇIL HAYATINI KAYBETTİ
Sivas'ta, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl makam aracıyla yaptığı kazada yaşamını yitirdi. Açıl'ın hayatını kaybettiği kazada 2'si çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi. Sivas'tan görev yaptığı ilçeye giden İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı kiralık makam aracı ile karşı yönden gelen ve sürücüsü bilinmeyen 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Başkan Açıl ile birlikte 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ilçe ve kent merkezindeki hastanelere görüldü. Evli ve 4 çocuk babası Başkan Açıl, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
MURAT AÇIL KİMDİR?
Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu.
Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer almıştır. Aynı zamanda 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. Üniversitelerde çeşitli konularda seminer vermiştir.
İMSİYAD (İmranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) başkanlığı görevi de yapan Açıl, SİVGİAN (Sivaslı Girişimci İş Adamları Derneği) kuruce üyesi ve onursal başkanıdır.
1948 senesinde ilçe olan İmranlı'da 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. Aynı zamanda Fenerbahçe kongre üyesidir.
Murat Açıl evli olup, 2 kız 2 erkek çocuk sahibidir.
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