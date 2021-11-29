Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir?

MURAT AÇIL KİMDİR?

Murat Açıl İmranlı'da dünyaya geldi. 6 yaşına kadar burada yaşayan Açıl daha sonra babasının işlerinden dolayı İstanbul'a göç etti. Lise ve Üniversite eğitimini burada tamamlayan Açıl, Yerel Yönetimler önlisans ve Uluslararası İlişkiler lisan bölümünlerinden mezun oldu.

Murat Açıl, plastik sektöründe uluslararası beyaz eşya firmalarına üretim işinde yer almıştır. Aynı zamanda 5 yıla yakın bir süre hizmet verdi. Üniversitelerde çeşitli konularda seminer vermiştir.