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Bitcoin'de yükseliş başladı! O isim "2. boğa geliyor" dedi! Bitcoin Shiba Ethereum ne kadar?

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Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Bitcoin’de yükseliş başladı! O isim 2. boğa geliyor dedi! Bitcoin Shiba Ethereum ne kadar?

Kripto para dünyasındaki boğa beklentisinin yeniden başladığı sinyalleri verildi. 53 bin dolar desteğinden sekerek 57 bin dolar bandına çıkan Bitcoin'in yükseliş trendine girdiği ifade edildi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su CZ'nin de takip ettiği Moonrock Capital'in kurucu ortaği Simon Dedic 2. boğanın başladığını işaret etti.

2017'deki 19 bin dolarlık fiyatıyla dünya çapında nam salan kripto paralar ve Bitcoin 2 yıldır gündemden düşmüyor. Bitcoin'in 69 bin dolara çıkarak rekor tazelemesinin yardından 2 haftadır yakaldığı düşüşün bittiği ifade edildi.

2. BOĞA BAĞLIYOR

Moonrock Capital'in kurucu ortaği Simon Dedic Twitter adresinden paylaşımlarına devam ederken müjdeli haberi verdi. Bir süredir Bitcoin'deki belirsizliğin milyonları tedir etmesinin ardından gelen "Boğa piyasası 2.0, işte başlıyoruz." paylaşımı umut tazeledi.

KRİPTO'NUN ZİRVESİNDE DURUM NASIL?

En büyük Kripto Para Birimi Bitcoin yüzde 5,6 oranında yükselerek 57 bin 800 seviyesini gördü.

Ethereum da toplanarak 4 bin 336 dolara çıktı. Ethereum 10 Kasım'da 4 bin 878 dolarla rekor kırmıştı.

3. sıradaki Binance Coin de yüzde 4,1 büyüme kaydetti ve 610 dolarla haftaya başladı.

DİĞER TOKENLER HAFTAYA NASIL BAŞLADI?

Tether 1 dolardan haftaya başlarken, 5. sıradaki Solana 205 dolar seviyesine yükseldi. 6. sırada yer alan Cardano yüzde 5,4'lük yükselişle 1,58 doları görürken, XRP haftayı 0,990966 dolardan açtı.

Polkadot'un 35 dolardan başladığı haftada en çok merak edilen coinlerden Dogecoin 0,206533 dolarla ve Shiba ise 0,00003908 dolar seviyesinden açılış yaptı.

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