Son dakika: Adalet Bakanlığı duyurdu: Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık’ta başlayacak

-Hükümlü ve tutuklulardan Sağlık Bakanlığı Kovid 19 Temaslı Takibi ve Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde belirtilen önerilen aşı şemasını tamamlayan kişiler ile son 180 gün içerisinde hastalığı geçiren kişilerin açık görüşmesine izin verilecek.

-İzolasyon ve karantina sürecinde olan hükümlü ve tutukluların bu süre boyunca açık görüş yapmalarına izin verilmeyecek.

-Koğuşlar arası bulaşmayı önlemek için ziyaret saatleri her bir koğuşta kalan hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı belirlenmesi sağlanacak.