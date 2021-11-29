Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 29 Kasım vaka ve vefat sayıları
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti? 29 Kasım 2021 tarihinde kaç kişi koronavirüse yakalandı? İşte detaylar...
Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU
BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI
Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.
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