29 Kasım 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 29 Kasım vaka ve vefat sayıları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı | 29 Kasım vaka ve vefat sayıları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat sayılarını içeren koronavirüs tablosunu açıkladı. Peki, bugün Türkiye'de kaç kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti? 29 Kasım 2021 tarihinde kaç kişi koronavirüse yakalandı? İşte detaylar...

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 317 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

BAKAN KOCA'DAN NU VARYANTI AÇIKLAMASI

Günün Kovid-19 tablosunu Twitter'dan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasımda açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi, salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

28 KASIM VAKA SAYILARI

27 KASIM VAKA SAYILARI

26 KASIM VAKA SAYILARI

25 KASIM VAKA SAYILARI

24 KASIM VAKA SAYILARI

23 KASIM VAKA SAYILARI

22 KASIM VAKA SAYILARI

21 KASIM VAKA SAYILARI

20 KASIM VAKA SAYILARI

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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