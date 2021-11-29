İstanbul vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Eminönü-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleri iptal mi?

İDO BUDO İPTAL Mİ?

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İzmir'de de tüm arabalı vapur seferleri iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde: