İstanbul vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Eminönü-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleri iptal mi?
29 Kasım İstanbul vapur seferleri iptal mi? Eminönü-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleri iptal mi? İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanıyor. Ulaşım yolu olarak vapur kullanmak isteyen İstanbullu vatandaşlar vapur seferlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. Peki; İstanbul vapur seferleri iptal mi? Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy başta olmak üzere vapur seferlerine ilişkin merak edilen detaylar!
İstanbul vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım İstanbul vapur seferlerinin iptal olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul Eminönü, Beşiktaş, Kadıköy vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da etkili olan ve bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı ölçüldü. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde fırtına bekleniyordu. Peki; İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte yanıtı!
İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Kumkapı'da dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.
İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.
İDO BUDO İPTAL Mİ?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İzmir'de de tüm arabalı vapur seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İZMİR VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.
Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
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- İstanbul vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Eminönü-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleri iptal mi?
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