İstanbul’da hortum mu çıktı? İstanbul hortum son dakika uyarısı var mı? (29 Kasım İstanbul hava durumu!)
İstanbul’da hortum mu çıktı? 29 Kasım İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hortum uyarısı var mı? İstanbul’da rüzgâr hızı 100 kilometrenin üzerine çıkarken, Meteoroloji yetkilileri rüzgârın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul’da hortum mu çıktı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.
İstanbul'da hortum mu çıktı? İstanbul hortum uyarısı var mı? 29 Kasım İstanbul hava durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Sabah saatlerinde etkili olan lodos gün boyu etkisini sürdürürken, Kumkapı Sahil'de dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Peki; İstanbul hortum uyarısı geldi mi? İstanbul'da hortum mu çıktı?
İSTANBUL'DA HORTUM MU ÇIKTI?
Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı.
Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.
Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.
Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.
İSTANBUL HORTUM UYARISI VAR MI?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Eminönü-Beşiktaş-Kadıköy vapur seferleri iptal mi?
- İstanbul’da hortum mu çıktı? İstanbul hortum son dakika uyarısı var mı? (29 Kasım İstanbul hava durumu!)
- Murat Açıl kimdir, kaç yaşında? Sivas İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl kimdir?
- Masterchef Türkiye'nin aşıkları ortaya çıktı! Karşılıklı yemek yediler sosyal medyadan paylaştılar
- Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında? Kadir Doğulu Serra Arıtürk sevgili mi? Aşk üçgeni iddiası…
- Sigaraya zam gelecek mi? 29 Kasım JTI, BAT, Philip Morris güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Covid-19 izni son dakika cezaevi izni bitti mi? 6 ay uzatıldı mı?
- SON DAKİKA! Balık tutmak isterken öyle bir şey yakaladı ki... Bunu da görmedik demeyiz
- Asgari ücrette kritik hafta! 2022 asgari ücret zammı için rakamlar belli oldu! Yeni asgari ücret ne kadar olacak?
- Rainbow halka arz eşit mi oransal mı? Rainbow halka arz hangi bankalarda? Rainbow hisse fiyatı...
- AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- SGK yapılandırma ödeme son gün ne zaman? SGK yapılandırma ödeme ilk taksit nereye yatacak?