29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul’da hortum mu çıktı? İstanbul hortum son dakika uyarısı var mı? (29 Kasım İstanbul hava durumu!)

İstanbul’da hortum mu çıktı? İstanbul hortum son dakika uyarısı var mı? (29 Kasım İstanbul hava durumu!)

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
ABONE OL
İstanbul’da hortum mu çıktı? İstanbul hortum son dakika uyarısı var mı? 29 Kasım İstanbul hava durumu!

İstanbul’da hortum mu çıktı? 29 Kasım İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul hortum uyarısı var mı? İstanbul’da rüzgâr hızı 100 kilometrenin üzerine çıkarken, Meteoroloji yetkilileri rüzgârın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İstanbul’da hortum mu çıktı sorusuna da yanıt aranmaya başlandı.

İstanbul'da hortum mu çıktı? İstanbul hortum uyarısı var mı? 29 Kasım İstanbul hava durumu arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Sabah saatlerinde etkili olan lodos gün boyu etkisini sürdürürken, Kumkapı Sahil'de dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı. Peki; İstanbul hortum uyarısı geldi mi? İstanbul'da hortum mu çıktı?

Yoğun kar köy yollarını kapattı! O illerde yaşayanlar dikkat YOĞUN KAR KÖY YOLLARINI KAPATTI! O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

İSTANBUL'DA HORTUM MU ÇIKTI?

Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.

İSTANBUL HORTUM UYARISI VAR MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA