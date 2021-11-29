İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıklamaları
Son dakika... İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve tam fırtına etkili oluyor. İstanbul'da lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji ve AKOM tarafından fırtına uyarısı gelmeye devam ediyor. Bu gelişmelerin ardından lodos ve fırtınanın ne zaman biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul fırtına ne zaman bitecek? İşte konu hakkında son açıklamalar...
Son dakika... İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için lodos ve fırtına uyarısı gelmeye devam ediyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, lodos ve fırtınanın ne kadar süreceği de açıklandı. Peki, İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul fırtına ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?
Lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, fırtına ise hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan fırtınanın gece yarısı sona ereceği bildirildi.
İSTANBUL'DA LODOS NE ZAMAN BİTECEK?
AKOM, lodosun Marmara Bölgesi'nde 4 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan hava durumu tahminlerine göre, dün akşamdan itibaren lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacağı öngörülüyor.
Fırtınanın şiddetinin saatte 30-70 kilometre hızda olacağı, özellikle akşam ile sabah erken saatlerde sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Pazartesiden itibaren rüzgarın kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşması ve il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
İSTANBUL'DA TAM FIRTINA ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da öğleden sonra hızını artıran rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu tam fırtına, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.
AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Beylikdüzü oldu. Beylikdüzü radar sahasında rüzgarın hızı saatte 129 kilometreye kadar çıktı.
Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.
Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.
ÇAMLICA TEPESİ'NDE BULUNAN TÜRK BAYRAĞI KOPTU
Öğle saatlerinden sonra hızını daha da artıran rüzgarın etkisiyle Pendik Amatör Balıkçılar Derneği ve Maltepe Park iskelesinde bağlı teknelerden bazıları zarar gördü. Bağcılar'da inşaatta kullanılan vincin rüzgarın etkisiyle sallanmaya başladığı görülürken, bazı sitelerin bahçelerindeki spor aletleri rüzgardan zarar görmemeleri için bağlanarak sabitlendi.
Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Çatalca ve Sultangazi'de rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü, çatılardan kopan parçalar aşağı düştü.
D-100 karayolu Yenisahra mevkisinde üst geçitten yola sarkan branda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri brandayı kaldırarak trafik akışını normale döndürdü. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Türk bayrağı da etkili olan fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak uçtu. Polis ekipleri bayrağı muhafaza altına aldı. Üsküdar Bosna Bulvarı'nda da devrilen ağaç itfaiye ekiplerince kaldırıldı.
TELEFERİK VE DENİZ OTOBÜSLERİ SEFERLERİNDE İPTALLER OLDU
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri hava muhalefeti nedeniyle işletmeye kapatıldı. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı seferlerinin de katener (enerji) teline dış alandan gelen bir cisim kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle Topkapı-50. Yıl Baştabya istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş, Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.
İstanbul Şehir Hatları da Kabataş-Adalar, Beşiktaş-Kadıköy, İstinye-Çubuklu Arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Rumelikavağı-Eminönü, Anadolukavağı-Rumelikavağı-Sarıyer arasında hava muhalefeti nedeniyle seferlerin gerçekleştirilemediği bilgisini paylaştı.
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