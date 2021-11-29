İstanbul’da lodos kaç gün sürecek? İstanbul fırtına ne zaman bitecek? Meteoroloji son dakika açıklamaları

Son dakika... İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Marmara Bölgesi için lodos ve fırtına uyarısı gelmeye devam ediyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilirken, lodos ve fırtınanın ne kadar süreceği de açıklandı. Peki, İstanbul'da lodos kaç gün sürecek? İstanbul fırtına ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?

Lodos deniz ulaşımını olumsuz etkilerken, fırtına ise hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan fırtınanın gece yarısı sona ereceği bildirildi.

İSTANBUL'DA LODOS NE ZAMAN BİTECEK?

AKOM, lodosun Marmara Bölgesi'nde 4 gün boyunca etkili olmasının beklendiğini duyurdu. AKOM'dan yapılan hava durumu tahminlerine göre, dün akşamdan itibaren lodos (güney-batı) yönünden kuvvetlenen fırtınanın, beraberinde il genelinde sağanağa neden olacağı öngörülüyor.