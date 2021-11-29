FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker'in rüşvetle ulaştığı ByLock bilgilerini sattığı ortaya çıktı
Fetullah Gülen’in avukatı Adnan Şeker hakkında hazırlanan gerekçeli kararda rüşvetle UYAP'tan sızdırdığı 10 bin terör suçlusunun soruşturma bilgileri gibi, emniyetin ByLock havuzundaki kullanıcı bilgileri anlatıldı. Bilgileri satın alan ve ByLock kullanıcı listesinde olduğunu öğrenen bazı örgüt mensuplarının yurt dışına kaçtığı aktarıldı.
Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker ile 6 sanığın mahkumiyetine ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, Şeker'in başında bulunduğu şebeke, rüşvetle UYAP'tan sızdırdığı 10 bin terör suçlusunun soruşturma bilgileri gibi, emniyetin ByLock havuzundaki kullanıcı bilgilerine de ulaşıldı. Bilgileri satın alan ve ByLock kullanıcı listesinde olduğunu öğrenen bazı örgüt mensuplarının yurt dışına kaçtığı aktarıldı. Bilgilerin sızdırılması, Yaşar Şeker ile örgüt üyesi M.O'nun yazışmalarının deşifre edilmesiyle ortaya çıktığı kaydedildi.
BYLOCK'ÇU OLUP OLMADIKLARINA BAKMIŞLAR
M.O'nun 17 Ocak 2019'da Şeker'den, isim ve kimlik numarası verdiği kişinin ByLock kullanıcı listesinde olup olmadığını sorgulamasını istemesinin arından, Yaşar Şeker'in de abisi Adnan Şeker'e WhatsApp'tan, "Abi, bir arkadaşın lock kaydı var mı öğreneceğiz de siz bakıyor musunuz buna? Bu ne nasıl oluyor?" şeklinde soru sorduğu aktarıldı. Adnan Şeker de usulsüz sorgulama yaptırabileceği örgüt mensubunu işaret ederek, "Lock kaydı dediği ByLock listesinde olup olmadığı. Bakılabiliyor, 'top sakallı hıyar' bakıyor" dediği belirtildi. Yaşar Şeker, ByLock sorgusu yaptırabildiklerini, bunun sonucunda kullanıcı ID'si ve irtibat bilgilerini görebildiklerini M.O'ya söylediği ifade edildi.
300 AVRO KARŞILIĞINDA SATMIŞLAR
Gerekçeli kararda, örgüt mensubunun listede yer alıp almadığına ilişkin sorgulamada, 230 lira rüşvet karşılığında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kamu görevlisi aracılığıyla yaptırıldığı, Şeker kardeşler, havuzdan ulaştıkları bu bilgileri örgüt mensuplarına kimi zaman 300 avro karşılığında sattığı ortaya çıktı.
PARALARI AJANDAYA NOT ETMİŞ
ByLock sorgusu yapılmasına aracılık eden ve yazışmalarda 'top sakallı' olarak anılan kişinin Murat B. isimli Whatsapp kullanıcısı olduğu bildirilen gerekçeli kararda, "Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısında, ByLock sorgusunu yapan şüphelinin (kamu görevlisinin) tespiti için ByLock sorgu kayıtlarının incelenmesi hususunda izin talep edildiği, bu amaçla ilgili kurumlardan yazışma yapılmasının talep edildiği belirtilmiştir" denildi. Yaşar Şeker'in yazışmalarında, ByLock sorgulamaları için 'top sakallı'nın her seferinde para istediği bilgisine yer verilen kararda, "Yaşar Şeker, şahsın kendisine sorgulamaları 230 TL karşılığında yaptırabileceğinden bahsettiği ve Yaşar Şeker'in Murat B. isimli şahsa yaptırdığı sorgulamalar karşılığında verdiği paraları ajandaya not ettiği görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.
'KARDEŞ ŞEKER KIRMIZI KATEGORİDE'
Kararda Mustafa Şeker'in kardeşi Yaşar Şeker'i de sorgulattığı aktarılırken "Sorgulama sonucunda, Mustafa Şeker'in ByLock kullanıcı listesinde yer aldığı ve ByLock kullanım yoğunluğunun kırmızı kategoride olduğu sonucunun iletildiği, bu şekilde sanıkların örgüt mensupları vasıtasıyla kişilerin ByLock listesinde olup olmadıklarını öğrendikleri anlaşılmıştır" denildi. Yaşar Şeker'in abisine, "Bu iddianamelere ulaşma konusu vardı ya sanırım ulaşabiliriz gibi. Birisini bulduk da bağlantı kurabilirsek onun aracılığıyla" dediği aktarıldı. Adnan Şeker'in, "Öyle mi? Harika olur. Ayrıca yakalama ve tutuklama kararlarına da ulaşılabilirse çok büyük bir rant ve iş olur"cevabını vererek söz konusu bilgilere ulaşmaları halinde usulsüz sorgulama içinde yüklü miktarda para elde edeceklerini kaydetti.
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