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FETÖ’nün 'küçük bölge ablası' yakalandı

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Giriş Tarihi: 29.11.2021
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FETÖ’nün ’küçük bölge ablası’ yakalandı

Afyonkarahisar’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen yapılan operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem yapılan ve KHK kapsamında öğretmen olarak görev yaparken ihraç edilen ve ardından hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hüküm bulunan 'küçük bölge ablası' Sultan Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Fatih mahallesindeki yapılan araştırma neticesinde Sultan Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.

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