Son dakika: FETÖ'de 'elebaşı kim olacak' kavgası: CIA yeni lider için devrede! İtiraflarda adı geçen 1 numara: Mustafa Özcan
Son dakika haberine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı iddia edildi. Elebaşının sağlık sorunlarının ardından örgütte liderlik kavgası da kızıştı. Amerikan istihbarat servisi CIA, örgütte yeni yapılanma için devreye girdi. Örgütün başına kimin geçeceği konuşulurken FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen de yaptığı itirafta CIA bağlantısıyla dikkat çeken Mustafa Özcan'ı işaret etmişti. İşte FETÖ'de yaşanan para ve güç kavgasının perde arkası...
Teröristbaşı hastalanınca örgütün farklı ülkelerdeki kilit isimlerini yeni döneme hazır olun talimatı gönderildi. Bunun üzerine örgütteki farklı yapılar gücü ele geçirebilmek için mücadeleye başladı.
FETÖ BÖLÜNÜYOR
Siyaset Bilimci Nebi Miş, FETÖ'nün içinde büyük bir çekişme olduğunu belirterek, "FETÖ'ye bağlı olan esas gruplar var, yine FETÖ elebaşından ayrılmaya çalışan ya da FETÖ'nün yönetimini eleştiren farklı gruplar var. Elebaşına oluşturdukları internet sitelerinde mektup yazıyorlar, sorumluluğu üstlen diyorlar hatta çok sert bir şekilde FETÖ elebaşı ve yönetiminin soru çalmadan tutun da yolsuzluk örgüt içerisinde tecavüzlere varıncaya kadar farklı durumları kendileri kabul etmeye başladı. Kendi içerisinde farklı gruplar bu eleştirileri yapmaya başladı. Bölünme yönünde önemli kutuplaşmalar var." dedi.
Örgüt içerisinde var olan çekişmenin elebaşı Gülen'in hayatta olması sebebiyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Ancak Gülen'in bilincini yitirmesinin ardından kavga daha sertleşmeye başladı.
FETÖ'DE "ELEBAŞI KİM OLACAK?" KAVGASI
En büyük kavga ise örgütün en tepesi elebaşı kim olacağı etrafında şekilleniyor. Üst düzey teröristler İsmail Büyükçelebi, Abdullah Aymaz ve Cevdet Türkyolu örgütün mal varlığı ve yönetimi konusunda uzun süredir kıyasıya mücadele veriyor.
Darbe girişiminin ardından çözülmeye başlayan FETÖ'de güç mücadelesi baş gösterirken elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddialarının ardından yerine kimin geçeceği tartışması, gözleri örgüt yöneticilerinden oluşan "karanlık kurul üyeleri"ne çevirdi.
Adaylar içerisinde en çok dikkat çeken isim ise Amerikan istihabarat servisi CIA ile bağlantılı olan Mustafa Özcan. "Başyüceler" ya da "istişare heyeti" de denilen bu kurul üyelerinden "Gülen'in örgüt üzerindeki gölgesi" sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan hakkında elebaşı Gülen'in yeğeni de örgütün başına geçeceğini ifade etmişti.
YEĞENİ İTİRAF ETMİŞTİ
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı olarak örgütle çok kapsamlı bilgiler vermişti. 2018 yılında Öksüz'ün ailesinin Amerika'daki örgüt kampına getirildiğini söyledi.
Gülen 2016 yılında eniştesi Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan ve Ali Çelik'in oğlu Ömer Çelik ile beraber İzzet Aker'in yemek davetine gittiklerini söyleyerek "Burada sohbet sırasında Mustafa Özcan bizlere 'Adil Öksüz'ün evlenmesinde rol oynadığını kız isteme merasimine gittiğini' söylemişti. Bu dönemde bir defasında aile bireyleri olarak amcam Fetullah Gülen'in yanına gitmiştik. Burada bize 'Bana nasılsınız diye sormayın, cevabını alamayacağınız şeyleri sormayın' demişti. Bir defasında da ablam Sümeyra Türkyolu ameliyat olmuştu. Bundan dolayı amcam Fetullah Gülen ziyaretine gelmişti. Bu ziyarete arkasından Mustafa Özcan gelmişti. Burada Mustafa Özcan'a kızıp 'Neden sen geldin sen aileden misin? Bu aile ziyareti diyerek' geri göndermişti. Burada da yaklaşık yarım saat kadar görmüştüm" dedi.
"AMCAM ÖLDÜKTEN SONRA ÖRGÜTÜN BAŞINA MUSTAFA ÖZCAN GEÇECEK "
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in örgütün yöneticilerinden Mustafa Özcan'ı söz dinlemeyen bir çocuk gibi nitelendirdiğini anlatan Gülen "Mustafa Özcan başı olduğu heyeti kendi etkisi altına çalışıyordu. Her ne kadar amcam bu durumdan huzursuz olsa da örgütün bölünmesinden korktuğundan dolayı, örgütün kan kaybedeceğini dolayı yanında tutuyor olabilir. Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir. 2018-2019 gibi Güray T.'den duyduğum kadarıyla 'Bir gün kampa gelen misafirleri Mustafa Özcan kendi odasında ağırlarken burada tüm sistem çökse, bütün cemaat dağılsa, cemaatin lideri ölse bile tekrardan toparlanmak için var gücümüz ile çalışacağız' şeklinde beyan verdiğini duymuştum" ifadelerini kullanmıştı.
YENİ ELEBAŞINI CIA BELİRLEYECEK
Öte yandan FETÖ'de Gülensiz dönemin başladığına dikkat çeken uzmanlar CIA'in olaya müdahil olduğunu ve yeni ismin ABD gizli servisi tarafından belirleneceğini söylüyor. Örgüt içindeki liderlik kavgasının daha da kızışacağını yorumlayan uzmanlar Amerika ve benzer ülkelerden yüzlerce FETÖ'cünün itirafçı olarak Türkiye girmek için sıraya gireceği görüşüne yer veriyor.
FETÖ BEŞ ALTI KOLA AYRILACAK
İstihbarat birimlerine göre örgütten kopanların en az beş altı kol halinde hücre tipi yapılanmaya dönüşebilir. Bu kollar ayakta kalabilmek adına tamamen yabancı istihbarat servislerinin güdümüne girerek Türkiye karşıtı operasyonlarda kullanılabilir.
MUSTAFA ÖZCAN KİMDİR?
1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vaizliğe başlayan Özcan, 1977'de müftü yardımcısı olarak atandığı İzmir'de elebaşı Gülen ile tanıştı.
O günden sonra örgüt hiyerarşisinde yer alan Özcan, 1992'de vaiz olarak görevlendirildiği Kartal'da aynı zamanda örgütün "İstanbul imamlığı"nı yaptı.
Kısa sürede FETÖ içerisinde hızla yükselen Özcan, daha sonra "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamlığı, ardından Balkan ülkeleri imamlığına getirildi.
Sık sık Pensilvanya'ya giderek örgüt elebaşının talimatlarını alan Özcan, Gülen'in ilk öğrencilerinden olmasının avantajıyla 2003'te "Türkiye imamı" oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden 2006'da emekli olan Özcan, ardından örgütün finans kaynaklarından Kaynak Holding'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Bu görev adı altında Türkiye'deki para havuzunu kontrol eden Özcan, aynı zamanda FETÖ tarafından hedef alınan, kamuoyunun yakından tanıdığı isimlere kurulan kumpasları yönetti.
KUMPAS SORUŞTURMALARINI PLANLADI
Özcan, aynı zamanda örgütün emniyet mahrem imamı "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil ile Balyoz, Ergenekon, İzmir casusluk davaları ile 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarını planladı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan "FETÖ çatı davası" iddianamesinde, Özcan'ın örgüt mensupları da dahil çok sayıda kişinin özel hayatına ilişkin bilgi ve görüntüleri gerektiğinde kullanmak üzere arşivlediğine yer verildi.
Bu faaliyetlerinden dolayı örgütün sözde tayin ve atamaların yanı sıra kumpas operasyonlarının detayı ile para akışı gibi konular Özcan'ın sorumluluğuna verildi.
Bu kapsamda Türkiye'deki para kasasının başına getirilen Özcan, kendisinden önce Gülen'e talebelik yapan ve örgütün "gelenekçi" kanadını temsil eden, aralarında farklı ülkelerde firari durumdaki Mehmet Ali Şengül, İsmail Büyükçelebi, İsmet Aksoy, Şerif Ali Tekalan gibi isimlerin tepkisini çekti.
Ayrıca dünyanın birçok yerinden Pensilvanya'ya gönderilen örgütün mali kaynaklarını, kendine yakın kişilere aktardığı ortaya çıkan Özcan'ın hedef alınması üzerine devreye giren elebaşı Gülen, yolsuzluk tartışmalarının üstünü kapattı.
Her seferinde Gülen tarafından aklanan Özcan, kendisine muhalif birçok örgüt yöneticisinin de ayağını kaydırdı.
Kapatılan Zaman gazetesinin eski yayın yönetmeni Hüseyin Gülerce, mahkeme dosyasına giren beyanında, Özcan'ın örgüt içerisindeki gücüne dikkati çekmek için "Örgüt içinde bu arkadaşa (Mustafa Özcan) kim toslamışsa hepsi gitmiştir. Mustafa Özcan'a toslayıp da ayakta kalan kimse olmamıştır." ifadesini kullandı.
Uzun yıllar örgüt içerisinde bulunan yazar Latif Erdoğan da dava dosyasına giren beyanında Özcan'ın, Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı olduğuna dikkati çekerek, "Özcan, Gülen Amerika'ya gittiği ilk günden itibaren Türkiye'deki yapının organizesini yapar. Ayrıca mali anlamda da kasadır. Örgütte bulunmadığı mevki yoktur." dedi.
Çatı davası kapsamında tanık olarak dinlenen örgütün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir ise Özcan'ın Gülen'in gölgesi gibi hareket ettiğine işaret ederek, "Gülen hakkında yurt içinde ve yurt dışında açılan davaların ve mali işlerin takibinden, basın ve yayından, Gülen'in kitaplarının basılıp dağıtılmasından, yurt dışı ve yurt içi faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu, 'başyüceler divanında' en yetkili şahıstır." değerlendirmesini yaptı.
Bir diğer tanık gazeteci Nurettin Veren, Özcan'ın FETÖ adına Türkiye genelinde mali konularda en yetkili kişi olduğunu, para koordinasyonunun sadece onunla Gülen arasında yönetildiğini vurguladı.
GÜLEN'DEN SONRA EN ETKİLİ KİŞİ
Savcı Serdar Coşkun'un hazırladığı "FETÖ çatı iddianamesi"nde Özcan'ın, Gülen'in ilk talebelerinden ve ondan sonra gelen ikici isim olduğu, mütevelli heyeti içerisinde yer aldığı ifade edildi.
Özcan'ın her türlü tayin, terfi ve yönlendirmenin yapıldığı örgütün tayin heyetinde bulunduğu belirtilerek, şu tespite yer verildi:
"Gülen'in operasyon ekibi içerisinde yer aldığı, son olarak 'Türkiye imamı-örgütün ikinci adamı' olarak faaliyet gösterdiği, örgütün elindeki ekonomik kaynakların yönetiminden sorumlu olduğu, toplanan paranın harcanması, değerlendirilmesi, nemalandırılması, kullanılacağı yerlerin belirlenmesi işlerini idare ettiği, Gülen'den sonra örgütte en etkili en üst yönetici olduğu anlaşılmaktadır."
Türkiye'nin farklı illerinde hakkında soruşturma açılan firari Mustafa Özcan hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyor.
Mustafa Özcan, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
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