Son dakika: FETÖ’de ’elebaşı kim olacak’ kavgası: CIA yeni lider için devrede! İtiraflarda adı geçen 1 numara: Mustafa Özcan

FETÖ BÖLÜNÜYOR

Siyaset Bilimci Nebi Miş, FETÖ'nün içinde büyük bir çekişme olduğunu belirterek, "FETÖ'ye bağlı olan esas gruplar var, yine FETÖ elebaşından ayrılmaya çalışan ya da FETÖ'nün yönetimini eleştiren farklı gruplar var. Elebaşına oluşturdukları internet sitelerinde mektup yazıyorlar, sorumluluğu üstlen diyorlar hatta çok sert bir şekilde FETÖ elebaşı ve yönetiminin soru çalmadan tutun da yolsuzluk örgüt içerisinde tecavüzlere varıncaya kadar farklı durumları kendileri kabul etmeye başladı. Kendi içerisinde farklı gruplar bu eleştirileri yapmaya başladı. Bölünme yönünde önemli kutuplaşmalar var." dedi.

Örgüt içerisinde var olan çekişmenin elebaşı Gülen'in hayatta olması sebebiyle büyük çapta bölünmeleri engelliyordu. Ancak Gülen'in bilincini yitirmesinin ardından kavga daha sertleşmeye başladı.