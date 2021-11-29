Son dakika: Sivas'ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Açıl, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.
İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Belediye Başkanı Murat Açıl ve 8 kişi yaralandı.
4'ünün durumunun ise ağır olduğu açıklandı.
MURAT AÇIL KURTARILAMADI
Hastaneye kaldırılan Murat Açıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.