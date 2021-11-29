29 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sivas'ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti

Son dakika: Sivas'ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2021 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Sivas’ta kaza: İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi. Açıl, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Sivas'ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, Sivas-Erzincan Karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında kaza geçirdi.

İKİ ARAÇ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Belediye Başkanı Murat Açıl ve 8 kişi yaralandı.
4'ünün durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

MURAT AÇIL KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Murat Açıl, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA