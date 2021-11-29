Alman basını DW’nin Çerkez asimilasyonu iftirasına sert tepki!

"Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız' diyen Çerkez kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar. Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkez kardeşlerimizden her zaman 'Biz Çerkeziz, bizden hain çıkmaz' cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkez kardeşlerimiz var olsun. Birliğimiz ebedi olsun."

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