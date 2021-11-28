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Montaj tweet üzerinden yalan haber yaptılar! Millet İttifakı çanak tuttu | Osman Bayrak dava açmaya hazırlanıyor

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 28.11.2021 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021
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Montaj tweet üzerinden yalan haber yaptılar! Millet İttifakı çanak tuttu | Osman Bayrak dava açmaya hazırlanıyor

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların doğruluğunun her geçen gün daha fazla tartışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir öğretmenin attığı iddia edilen tweet, sosyal medyada tepki toplamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti paylaşımın "montaj" olduğu ortaya çıktı. Ancak yapılan resmi açıklamaya rağmen muhalif medya organları ve bazı siyasetçiler "montaj paylaşımı" haberleştirmekten geri durmadı.

Montaj paylaşımı gerçek diye haberleştirip yalanlarına bir yenisini eklediler. Geçtiğimiz günlerde tweetterda yapılan bir paylaşım kullanıcıların tepkisini çekti.

Trabzon'da fizik öğretmeni olan Osman Bayrak'ın yaptığı iddia edilen paylaşımda, "Bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım" ifadeleri yer alıyor ve Başkan Erdoğan'a destek veriliyordu.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü hemen harekete geçti yapılan incelemede olayın iç yüzü ortaya çıktı.

Fizik öğretmeni Osman Bayrak, ne öyle bir paylaşım yapmıştı ne de bundan haberi vardı.

Osman öğretmen, bir öğrencisinin "şaka" olsun diye yaptığı montaj bir tweetin kurbanı olmuş, sosyal medya üzerinden hakarete ve psikolojik şiddete maruz kalmıştı.

Kendisi de olayı aydınlatan bir açıklama yaptı.

Hatta o şakayı yapan öğrenci de sosyal medya hesabından öğretmeninden özür dileyen bir mesaj paylaşarak olayın iç yüzünü iyice açığa çıkardı.

Yapılan resmi açıklamaları ve özür mesajlarını görmezden gelen ana muhalefete yakın medya, "montaj tweet" i haberleştirerek hükümeti topa tuttu.

İYİ Partili, CHP'li bir çok siyasetçi de yalan haberi defalarca paylaşarak yapılan algı operasyonuna destek verdi.

Bir öğrencisinin yaptığı şaka yüzünden sanal zorbalığa maruz kalan Osman öğretmen şimdi hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Montaj tweete gerçekmiş gibi yayınlayan muhalif medya ve yalana destek veren siyasetçilerin özür dileyip dilemeyeceği ise merak konusu.

Montaj tweet üzerinden yalan haber! MONTAJ TWEET ÜZERİNDEN YALAN HABER!

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