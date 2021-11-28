AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak: Benim makam odam sokaklar

"SİYASETİN PUSULASI İNSANDIR"

- Şu an siz Meclis'teki en genç vekilsiniz. Aynı zamanda ulaşılabilir bir vekilsiniz de... Rümeysa Kadak olarak sizin kendinize yüklediğiniz bir misyon var mı?

- Tabii ki var! Ama şunu da unutmamak lazım sürekli öncelikleri değişen, ihtiyaçlar doğrultusunda kendimizi geliştirmek durumunda olduğumuz bir görevimiz var. İnsanların bizlerden ne beklediği çok önemli. Milletvekili olduğum andan itibaren arkadaşlarla iletişim kurarak, neyi nasıl yapmalıyız, nasıl yaparsak daha çok memnun olursunuz, hangi noktalarda nasıl eleştirileriniz var, sorularını sürekli yineliyorum. Bu sorular benim yol haritamı belirliyor. Çünkü siyasetin pusulası insandır.



- Yani sizin pusulanız da akranlarınız...

- Genç arkadaşlarımla, ki ben kendilerine ekip arkadaşlarım diyorum çünkü hiçbir başarıyı tek başımıza elde edemeyeceğimize inanıyorum, her başarı bir ekip işi bence. Görüşmelerim sonucunda birkaç konuda çalışmayı kendime görev atfettim. Bu alanların başında; üniversitelerimizin daha öğrenci dostu olması, ülkemizdeki internetin daha hızlı ve ucuz olması, gençlerin karar mekanizmalarına katılımını artırmak için çalışmak var. Bu doğrultuda Önce Öğrenci, Daha Hızlı Daha Ucuz, Politika Araştırma Grubu (PAG) isimli projeleri başlattık. Bu projelerde doğrudan genç arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Ekiplerimize katılımı da internette form açıp Instagram sayfamız vesilesiyle duyurarak sağlıyoruz.



- Gençlerle bir arada olmanın başka artıları var mı?

- Gençlerle bir arada olmanın bir başka artısı da şu: Gençlerin makam, mevki, rütbe, bürokrasi gibi kavramları soğuk bulduğunu görüyorum. Ben de soğuk bulanlardanım. Alışılmış kalıpları, "Bu benim işim değil" cümlelerini, "Başımıza icat çıkarmayın" serzenişlerini duymuyorsunuz gençlerden. O yüzden iyi ki gençler!

- Z Kuşağı hakkında pek çok araştırma var. Her alanda Z Kuşağı çözülmeye çalışılıyor. Peki, bu Z Kuşağı'nın farkı ne? Z Kuşağı bir siyasetçi olarak, bu çabayı, yapılan tanımlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bunun bu kadar çok dillendirilmesini gençlerin kullanılması olarak değerlendiriyorum. En çok dillendiren siyasetçilere bakarsanız iki temel sorun görürsünüz: Birincisi, gençlerle ilgili dile getirdikleri sorunlara karşı hiçbir detaylı analiz, araştırma, çözüm önerileri yok. Gençlerin sorunlarını çözeceklerini söyleyenler nasıl çözeceklerini söylemiyor bize. Söyleyemiyor. İkincisi de, bu siyasi figürlerin hiçbiri gençlerin önünü açmıyor. Sıkıntı şu, gençler fotoğrafta görünmek istemiyor, masada olmak istiyor. Özellikle muhalefetteki partilere bakıldığında ne 30 yaş altı vekil var ne de gençlere kadrolarında yer veriyorlar. Gençlere ancak "Gençlerle hasbihâl ettik" fotoğraflarında yer veriyorlar, ön saflarda değil... Ama gençler sadece yarınınız değil, bugününüz de olmak istiyor.



- Recep Tayyip Erdoğan ile birebir gençlik ve sorunları hakkında konuşabiliyor musunuz?

- Çok konuşuyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızla bir arada olabilmek, projelerimizi bizzat anlatabilmemiz çok değerli. Cumhurbaşkanımız gençlere sadece fırsat vermiyor, sorumluluk da veriyor. Üstelik takip de ediyor. Bunu deneyimlediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.