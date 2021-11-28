Son dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK inlerine girildi! Türk komandosu "girilemez" denilen yerde

Bununla birlikte son bir hafta içinde harekat alanında teröristlere ait 2 Zu-23/35 makineli uçaksavar topu, bir Grenade anti-tank lançeri, 11 Grenade anti-tank mühimmatı, bir RPG-7 roketatar silahı, bir Bixi makineli tüfek, 3 keskin nişancı tüfeği, iki M-16 piyade tüfeği, bir Doçka uçaksavar, iki havan, bir makineli uçaksavar topu, 9 el bombası ile çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın da ele geçirildi.

Öte yandan Bakanlık tarafından geçen hafta, Pençe serisi harekatlarda 7 ayda 831 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.