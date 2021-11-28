Başkan Erdoğan İzmir’de Yemen türküsüne eşlik etti





"AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ"

Bedensel engelliler masa tenisi sporcusu Nesim Turan'ın "Spor aşkınız nereden geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman imam hatipte okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede bu ara tabii profesyonel teklif filan geldi ama Babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. 'Ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi. İyi de bir transfer teklifi gelmiş ama babama saygım çok çok ileriydi. Babam da hafife almazdı işi, tam böyle asker. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı şey yapmamız mümkün değildi ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik, hayırlı da oldu. Siyasete bütün ağırlığımızı verdik. Siyasete o gün bugündür devam ettik. Malum İstanbul'a belediye başkanı olduk, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Hamdolsun güzel bir ekibimiz var. Bu güzel ekiple Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmetimizin gitmediği yer yok. Ülkemizin dört yanına hizmetler yaptık, yapıyoruz, yapacağımız çok şey var. Bundan çok çok mutluyuz, sizlerle mutluyuz. Sağ olsun Mehmet gibi bir kardeşimiz Gençlik ve Spor'da sizlerle ilgileniyor. Daha önce Osman kardeşimiz, Çağatay kardeşimiz onlar da Gençlik ve Spor'da bu işlere önem verdiler. Tabii bu aşk işidir. Neşet Ertaş ne diyor; aşkınan koşan yorulmaz."