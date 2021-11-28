Başkan Erdoğan İzmir'de Yemen türküsüne eşlik etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Şimdiye kadar 62 bin 337 engelli ataması yaparak bu alanda rekor üstüne rekor kırdıklarını, gelecek dönemde bu sayının daha da artacağına inandığını ifade eden Başkan Erdoğan, programdan seslendirilen Yemen türküsüne de eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir ziyaretinde, Menemen ilçesindeki Tarihi Taşhan Çarşısı'nda katıldığı "Engelleri Birlikte Aştık - İzmir Buluşması"nın görüntüleri paylaşıldı.
Engelli sporcuların sorularını yanıtlayan Erdoğan, piyano eşliğinde Yemen türküsünü söyledi.
Programda, İzmir Depremi'nde Rıza Bey Apartmanı'nda 17 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi İnci Okan da kemanıyla müzik icra etti.
Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da katıldı.
"AŞKINAN KOŞAN YORULMAZ"
Bedensel engelliler masa tenisi sporcusu Nesim Turan'ın "Spor aşkınız nereden geliyor?" sorusu üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:
"14 yaşında mahallede futbola başladım. O zaman imam hatipte okuyordum. Amatör kümede aynı zamanda futbola devam ettim. İstanbul'da Camialtı Spor Kulübü vardı, orada oynadım. Daha sonra okul bitince oradan İETT'ye transfer oldum. Amatör kümede bu ara tabii profesyonel teklif filan geldi ama Babam Allah rahmet etsin iyi ki önümü kesti. 'Ben seni okuman için yetiştiriyorum, sen profesyonel futbola devam etmeyeceksin' dedi. İyi de bir transfer teklifi gelmiş ama babama saygım çok çok ileriydi. Babam da hafife almazdı işi, tam böyle asker. Babam öyle dedikten sonra bizim farklı şey yapmamız mümkün değildi ve futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik, hayırlı da oldu. Siyasete bütün ağırlığımızı verdik. Siyasete o gün bugündür devam ettik. Malum İstanbul'a belediye başkanı olduk, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı millete hizmet yolunda devam ediyoruz. Hamdolsun güzel bir ekibimiz var. Bu güzel ekiple Türkiye'nin dört bir yanına hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Hizmetimizin gitmediği yer yok. Ülkemizin dört yanına hizmetler yaptık, yapıyoruz, yapacağımız çok şey var. Bundan çok çok mutluyuz, sizlerle mutluyuz. Sağ olsun Mehmet gibi bir kardeşimiz Gençlik ve Spor'da sizlerle ilgileniyor. Daha önce Osman kardeşimiz, Çağatay kardeşimiz onlar da Gençlik ve Spor'da bu işlere önem verdiler. Tabii bu aşk işidir. Neşet Ertaş ne diyor; aşkınan koşan yorulmaz."
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