HDP’li Sezai Temelli’den skandal sözler: HDP’nin rektörü Öcalan’ı okuyun

'GENÇLER ÖCALAN'I OKUMALI'

"Dedim ya bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var." ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: