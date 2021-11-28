HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: HDP'nin rektörü Öcalan'ı okuyun
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ''HDP terör örgütü değildir'' sözleri bir kez daha çürüdü. HDP’nin eski Eşbaşkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli’den geldi. Temelli, İstanbul’da üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği bir programda 'HDP üniversitesi'nin rektörünün de PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyleyerek gençlere "Öcalan okuyun" tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...
Her fırsatta HDP ile aynı yolda yürümek için can atan, HDP'nin terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ve ekibine en güzel cevap yine HDP'den geldi.
HDP'nin Eski Eş Başkanı ve Van vekili Sezai Temelli, İstanbul'da üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği programda alenen "Öcalan'ı okuyun" dedi.
Türkiye'de gerçek anlamda bir üniversite olmadığını iddia eden Temelli, "Bugün Türkiye'de özgür bir üniversite HDP'dir, rektörü de bellidir. Türkiye'nin demokratikleşmesini herkes istiyor yalnız bunun bilimsel çalışmasını yapan hiçbir üniversite yok. Bunun bilimsel çalışmasını yapan HDP'dir. Bunu bütün bilim insanlarıyla da tartışabilirim" dedi.
'GENÇLER ÖCALAN'I OKUMALI'
"Dedim ya bizim bir rektörümüz var. O fikriyatla hareket ediyoruz. Kıymetini bilmesek de fazla adını zikir etmesek de bize sunduğu tezler var." ifadesini kullanan Temelli, bu tezlerin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tezleri olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
"Dolayısıyla gençliğin ve üniversite öğrencilerin bunu okuması lazım. Bahsettiğimiz demokrasinin referansı bu"
"HDP'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ GÖRMÜYORUZ"
PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapmaktan çekinmeyen CHP'deki helalleşme flörtünün ardından gelen yeni açıklama büyük tepki çekti. Terör örgütü ile bağını koparmayanlara göz kırpan CHP'nin İstanbul Milletvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Altay, "HDP'yi terör örgütü görmüyoruz, Demirtaş ve Kavala'nın cezaevinde tutulması doğru değil" dedi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU DEMİRTAŞ'IN TALİMATININ ARDINDAN MİTİNG KARARI ALMIŞTI
Önce 'helalleşme' çıkışı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde de döviz kurunu bahane ederek miting kararı aldıklarını açıklamıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun miting çıkışından hemen önce iş birlikçisi HDP'nin terörden tutuklu Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatı ortaya çıkmıştı.
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