Türkiye ekonomisindeki son durumla ilgili A Haber’de çarpıcı analiz: Cari fazlaya en yakın olduğumuz dönemi yaşıyoruz

"ÜLKENİN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN EKONOMİK BAĞIMSIZLIK GEREKİYOR"

Türkiye'de bozulamayan ezberler var. Biraz öz güvensizlikle, 'Batı ne derse o doğrudur' diye bakılıyor. Ülkenin bağımsızlığı için ekonomik bağımsızlık gerekiyor. Bu ekonomik bağımsızlık için de yabancı sermaye gelmesin şeklinde değil. En önemli kalemlerden biri cari açık kalemi. Cari açıktaki en önemli kalem enerji ithalatı. Yaklaşık 50 milyar dolarlık enerji ithalatı var.

Düne kadar aranmayan, aransa da bulunamayan doğal gaz bulundu. Yıllardır bize nükleer santral yatırımı yaptırılmadı ama şimdi nükleer yatırımlar çevreci yatırımlar arasına alınıyor. Şimdi rüzgarla güneşle çok önemli noktalara geliniyor. Bunun arifesinde olduğumuz için ekonomik bağımsızlığa en yakın olduğumuz dönemlere yaklaşıyoruz. O yüzden farklı şekilde saldırılara uğrayabiliriz. Erdoğan, faizle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz diyor. Geldiği günden beri faizi indireceğim ve faize ödenecek parayı ben sağlığa eğitime alt yapıya vereceğim dedi. Bunu ispatladı ve geliştirdi.

ÇİN ÖRNEĞİ

Herkes bu savaşı gizliden vermeye çalışsa da kararlı duramadı. Erdoğan bu konuda kurla da saldırsalar, başka araçlarda da sürdürseler bu mücadeleyi vereceğim diyor. Kur ekonominin tek kıstası değil. Bunu yıllarca gördük. Çin örneği… Çin yıllarca ABD ile kur savaşı yaptı. ABD her defasında dedi ki kurunu neden bu kadar düşük tutuyorsun. Kurunu düşük tuttu çünkü yatırımı çekti. Şu anda dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda.