Müslüme son dakika annesi kimdir, ne oldu? Müslüme kaç kardeşi var? Müslüme Yağal’ın anne ve kardeşleri için açıklama…
Müslüme son dakika annesi kimdir? Müslüme kaç kardeşi var? Türkiye’nin konuştuğu Müslüme Yağal olayında korkunç detaylar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan flaş bir açıklama geldi. Açıklamada, Müslüme’nin annesi ve kardeşleri hakkında harekete geçildiği vurgulandı. İşte; Müslüme’nin ailesi hakkında merak edilen bilgiler!
Müslüme kaç kardeşi var? Müslüme son dakika annesi kimdir? Müslüme Yağal anne ve kardeşleri ne oldu? Günlerdir Türkiye'nin konuştuğu Müslüme Yağal olayında, aile için istismar ve tecavüz iddialarının sonu gelmezken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma derinleştikçe dede Hasan Yağal tutuklanmıştı. Peki; Müslüme annesi kimdir? Müslüme kaç kardeşi var?
AİLE BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yaşında ölü olarak bulunan Müslüme'nin kardeşlerinin devlet korumasına alındığını annesinin ise bir kadın konukevine yerleştirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Basın ve yayın organlarında yer alan, küçük Müslüme'nin ölümü ile ilgili haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çocuk Müslüme'nin cansız bedeninin bulunmasının hemen ardından Bakanlığımız uzmanları aile ile inceleme, rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.
Aile bireyleri ile yapılan görüşmeler ve hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, dört çocuk hakkında devlet koruması kararı alınmıştır. 1 ve 15 yaşındaki kız çocukları ile ailenin 18 yaşından küçük 2 erkek çocuğu kolluk kuvvetlerinin desteği ile Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altına alınmıştır.
ANNE KADIN KONUK EVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Ayrıca, Anne S.Y. de bir kadın konukevine yerleştirilmiştir. Olayla ilgili Gülnar Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve bu soruşturma sonucunda dede H.Y. gözaltına alınmıştır.
Çocukların ikincil örselenmeye maruz kalmasını engellemek ve kamuoyunda bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ilgili birimlere, gizlilik kararına riayet edilmesi yönünde başvuruda bulunulmuştur. Gerçeklerle, haber alma ve basın özgürlüğüyle bağdaşmayan bir kısım haberlerle ilgili erişim yasağı kararı alınması talep edilmiştir.
H.Y'nin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir.
NE OLMUŞTU?
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi.
Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre mesafedeki Karaağaç mevkiinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Yağal'ın cansız bedeni, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.
MÜSLÜME OTOPSİ RAPORU ÇIKTI MI?
Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Adli Tıp tarafından yapılan ilk DNA analiz çalışması sonucu ise ilginç bir gerçek ayyuka çıktı. Adli Tıp tarafından ilk yapılan analizlere göre, Müslüme'nin cesedinden alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı.
DNA örneği veren dede Hasan Yağal'ın örneklerinin ise Müslüme ile uyumlu olduğu belirlendi. Adli Tıp'ın kesin kanı için ileri tetkiklere başladığı öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili başka bir detay daha olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Müslüme'nin ablasının DNA örneği de dede Hasan Yağal'ın DNA örnekleriyle uyumlu çıktı. Bu kapsamda Müslüme'nin 14 yaşındaki ablasının da babası da dede Hasan Yağal…
Olayla ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın gelini Selvi Yağal'a tecavüz ettiği anlaşıldı. Dedenin aynı zamanda aile içinden de birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirlendi.
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