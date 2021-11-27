Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günlerce aranan Yörük kızı, dağ başında cansız halde bulundu. Gözaltı sürecinin ardından dede Hasan Yağal tutuklandı. Yapılan DNA incelemesinde mide bulandıran gerçek ortaya çıktı. Sapık dedenin küçük kız ve ablasının babası olduğu ortaya çıkarken Müslüme'nin üzerinde bulunan DNA ile de eşleşme sağlandı. Peş peşe öğrenilen skandalların ardından Hasan Yağal'ın ifadesi ortaya çıktı.