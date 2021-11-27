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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Müslüme'nin ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Günlerce aranan Yörük kızı, dağ başında cansız halde bulundu. Gözaltı sürecinin ardından dede Hasan Yağal tutuklandı. Yapılan DNA incelemesinde mide bulandıran gerçek ortaya çıktı. Sapık dedenin küçük kız ve ablasının babası olduğu ortaya çıkarken Müslüme'nin üzerinde bulunan DNA ile de eşleşme sağlandı. Peş peşe öğrenilen skandalların ardından Hasan Yağal'ın ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 09:59
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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Mersin'in Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal Ailesi'nin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. Aramaların 10'uncu gününde ailenin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde çalılıkların arasında küçük Müslüme'nin cansız bedeni bulundu.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

Müslüme'nin cesedi otopsi işlemlerinin ardından Karaman'da toprağa verilirken, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'yi ayağa kaldıran şüpheli ölümle ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

TÜM AİLE SORGULANDI

Bu kapsamda, küçük kızın annesi Selvi, babası Mehmet ve dedesi Hasan Yağal'ın da aralarında bulunduğu yakın akrabaları gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

İfade işlemlerinin ardından Dede Yağal gelini Selvi Yağal'a tecavüz, Müslüme ve diğer bir torununa daha cinsel taciz suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

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Müge Anlı’da aranan Müslüme olayında mide bulandıran gerçek ortaya çıktı! Sapık dede kendisini böyle savundu

Şüpheli ölüme ilişkin sır perdesi aralanmaya çalışılırken, soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.