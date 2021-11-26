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Son dakika: TBMM'nin HSK üyeliği seçimine ilişkin karar Resmi Gazete'de

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Giriş Tarihi: 26.11.2021
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Son dakika: TBMM’nin HSK üyeliği seçimine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Son dakika... TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu tarafından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18, 20, ve 27'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun 24 Kasım'daki 23'üncü Birleşim'inde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine seçildi.

HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi HSK ÜYELİĞİNE HAVVANUR YURTSEVER SEÇİLDİ

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