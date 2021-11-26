ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.