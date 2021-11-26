ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATA AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. İşte, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınav sonuçları ATAUNİ OBS adresinden ilan edilecek. Vize sınavlarına katılan adaylar sonuçlar için üniversiteden gelecek açıklamayı beklemeye başladılar. İşte, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama...
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sonuçlarının açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.
ATA AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden gerekli bilgiler girildiğinde erişime açılıyor.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?
ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.
Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir."
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