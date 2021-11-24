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Son dakika: HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Son dakika: HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi

Son dakika haberi... Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Avukat Havvanur Yurtsever seçildi.

SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için oylama yapıldı.

Birinci turda seçilmek için 400 oy arandı. Oylamanın birinci turunda 348 milletvekili oy kullandı.

Timur Borahan 7 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 323 oy aldı. 2 oy boş ve 11 oy geçersiz kullanıldı.

Ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda seçilebilmek için 360 oy alınması gerekiyordu.

Timur Borahan 14 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 327 oy aldı. 2 oy boş ve 9 oy geçersiz kullanıldı.

En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı.

Buna göre Avukat Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar kurulu üyeliğine seçildi.

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