Son dakika: HSK üyeliğine Havvanur Yurtsever seçildi
Son dakika haberi... Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Avukat Havvanur Yurtsever seçildi.
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda Hakim ve Savcılar Kurulunda boş bulunan bir üyelik için oylama yapıldı.
Birinci turda seçilmek için 400 oy arandı. Oylamanın birinci turunda 348 milletvekili oy kullandı.
Timur Borahan 7 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 323 oy aldı. 2 oy boş ve 11 oy geçersiz kullanıldı.
Ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda seçilebilmek için 360 oy alınması gerekiyordu.
Timur Borahan 14 oy, Mustafa Halit Çelik 5 oy, Havvanur Yurtsever 327 oy aldı. 2 oy boş ve 9 oy geçersiz kullanıldı.
En çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne göre seçim yapıldı.
Buna göre Avukat Havvanur Yurtsever, Hakim ve Savcılar kurulu üyeliğine seçildi.