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CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın sicili bozuk çıktı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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CHP’li vekil Ali Mahir Başarır’ın sicili bozuk çıktı

CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın sicili oldukça kabarık çıktı. "Türk ordusu Katar'a satıldı" iftirasıyla Türkiye'nin gündemini günlerce meşgul eden CHP'li vekilin kardeşi Atıf Şadi Başarır, kıyakla Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Torpille işe alınan CHP'li Başarır'ın kardeşi Atıf Sadi Başarır, sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

Türk ordusuna 'satılmış' sözleri ve şehit cenazesindeki kahkaları ile hatırlanan CHP'li vekilin kardeşi Atıf Sadi Başarır, torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Ağabeyinin yolunda ilerleyen Atıf Sadi Başarır, sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

CHP'li Ali Mahir Başarır'nın geçmişte söylem ve yaptıklarıyla çok konuşuldu.

Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri ve şehit cenazesindeki kahkahalarıyla Türk milletinin hafızasında yer edinen CHP'li Ali Mahir Başarır'ın torpille Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldırdığı kardeşi Atıf Sadi Başarır'ın ağzından küfür düşmediği ortaya çıktı.

Atıf Sadi Başarır' sosyal medya paylaşımlarında devlete, AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler ettiği ortaya çıktı.

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