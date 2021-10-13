Son dakika | CHP’li Ali Mahir Başarır’ın fezlekesi TBMM’ye ulaştı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon programında 'Tank-Palet Fabrikası' tartışmaları sırasında skandal ifadeler kullanmıştı. Başarır, kahraman Mehmetçik'i hedef almış, 'Türk ordusu Katar'a satılmıştır' demişti.

Bu sözler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başarır hakkında soruşturma başlatılmıştı.





TSK'YA KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR: 'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR' DEMEDİM

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Başarır'a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Hakkında soruşturma da başlatılan Başarır, canlı yayında söylediklerini inkar ederek, "Benim ağzımdan 'Türk Ordusu satılmış' cümlesi çıkmış mı?" dedi.