13 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi TBMM'ye ulaştı

Son dakika | CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fezlekesi TBMM'ye ulaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2021 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021
ABONE OL
Son dakika | CHP’li Ali Mahir Başarır’ın fezlekesi TBMM’ye ulaştı

Son dakika haberi... CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadesi ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon programında 'Tank-Palet Fabrikası' tartışmaları sırasında skandal ifadeler kullanmıştı. Başarır, kahraman Mehmetçik'i hedef almış, 'Türk ordusu Katar'a satılmıştır' demişti.

Bu sözler Türkiye'yi ayağa kaldırırken, vatandaşlardan ve siyasilerden tepki yağmıştı. Bu gelişmeler üzerine Başarır hakkında soruşturma başlatılmıştı.



TSK'YA KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR: 'TÜRK ORDUSU SATILMIŞTIR' DEMEDİM
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözleri gündeme bomba gibi düştü. CHP'li Başarır'a hem hükümetten hem de toplumdan büyük tepki geldi. Hakkında soruşturma da başlatılan Başarır, canlı yayında söylediklerini inkar ederek, "Benim ağzımdan 'Türk Ordusu satılmış' cümlesi çıkmış mı?" dedi.

CHPli Başarır için fezleke CHP'Lİ BAŞARIR İÇİN FEZLEKE

Çelikten CHPli o isme sert tepki! ÇELİK'TEN CHP'Lİ O İSME SERT TEPKİ!

Küstah sözler söyleyen CHPli Başarırdan inkar KÜSTAH SÖZLER SÖYLEYEN CHP'Lİ BAŞARIR'DAN İNKAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA