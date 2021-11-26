Türkiye'den Malezya ve İngiltere hamlesi! Çalışma büroları açılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yatırımlar ve projeler hakkında sunum yaptı. Türkiye'nin geleceği için yapılan planları aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Malezya ve İngiltere'de çalışma büroları açılacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2019 yılında toplam giriş sayısı 1,1 milyar, 2020 yılında 2,3 milyar olan e-Devlet Kapısı'na, 2021 yılı 17 Kasım itibariyle 2,7 milyardan fazla giriş yapılmıştır. 2021 yıl sonunda toplam giriş sayısının 3,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir." dedi.
Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçesi ve kesin hesaplarıyla, Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı.
"MALEZYA VE İNGİLTERE'DE ÇALIŞMA BÜROLARI AÇILACAK"
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'ye yönelen uluslararası yatırımların artırılması, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine yönelik Türkiye'de yatırımın özendirilmesine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Oktay, Yatırım Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2020 yılında toplam değeri 1 milyar 346 milyon 800 bin dolar olan 37 yatırım projesinin faaliyete geçirildiğini söyledi.
Bu projelerin 25'inin sıfırdan yatırım, 4'ünün genişleme yatırımı, 8'inin satın alma-birleşme olduğunu, başta Almanya, İspanya, Japonya, Fransa ve İtalya olmak üzere 17 ülkeye ait bulunduğunu belirten Oktay, bu projeler ile 2 bin 838 kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.
Oktay, 2021 yılının ilk 10 ayında ise toplam değeri 664 milyon 100 bin dolar olan 17 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini kaydederek, "Gerçekleşen projelerin, 12'si sıfırdan yatırım, 3'ü genişleme yatırımı ve 2'si satın alma-birleşme olmak üzere başta Almanya, Katar, ABD, Fransa ve Japonya olmak üzere 10 ülkeye aittir. Bu projeler kapsamında ise 3 bin 986 kişiye istihdam sağlanmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarıyla iş birliği halinde Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi hazırlandığını aktaran Oktay, şöyle konuştu:
"Stratejinin temel hedefi, ülkemizin küresel UDY pastasından aldığı payı nitelikli UDY profilleri özelindeki performansını artırarak yüzde 1,5'e çıkarmak olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz, Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarını küresel iş dünyasına tanıtma yönünde salgının etkilerini fırsata çevirerek ülkemize katma değer sağlamayı sürdürecektir. Yatırım Ofisinin 2020 yılı kesin hesap gideri 88 milyon 154 bin lira olmuştur. Ofisin 2021 yılı başlangıç ödeneği 185 milyon lira olup, 2022 yılı bütçesi için 185 milyon lira ödenek tahsisi öngörülmüştür. Yenilikçi, kapsayıcı ve dinamik bir Türk finans ekosistemi için çalışan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, İstanbul Finans Merkezi Projesi başta olmak üzere yapmış olduğu çalışmalarla, ülkemizin dünyada önemli bir finans merkezi haline gelmesi hedefiyle adımlar atmaktadır. Finans Ofisi Pekin Çalışma Bürosu 2021 yılının Nisan ayında faaliyete geçmiştir. İlerleyen dönemlerde Malezya ve İngiltere'de de çalışma büroları açılması planlanmaktadır."
"44 BİNİ AŞKIN GENCİN TECRÜBE EDİNMESİ SAĞLANDI"
Finansal teknolojiler alanında yenilikçi girişimlerin destekleneceği Finans ve Teknoloji Üssü kurulma çalışmalarına devam edildiğini dile getiren Oktay, "Finans Ofisinin 2020 yıl sonu harcama tutarı 15 milyon 813 bin lira olmuştur. 2021 yılı başlangıç ödeneği 30 milyon 240 bin lira olan Finans Ofisi için, 2022 yılı bütçesi kapsamında 31 milyon 752 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin, beşeri sermayenin güçlendirilmesi yönünde Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösterdiğini belirten Oktay, Ofisin, birinci sınıf üniversite öğrencilerine kariyerlerinin başında yönlendirici çalışmalar yaptığını söyledi.
Bu bağlamda şimdiye kadar 100'den fazla üniversitede 200 bine yakın öğrenciye destek verildiğini, 2022 yılında ise öğrenci sayısının 400 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Oktay, İnsan Kaynakları Ofisinin staj programı kapsamında 44 bini aşkın gencin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında tecrübe edinmesinin sağlandığını vurguladı.
İnsan Kaynakları Ofisinin 2020 yılsonu harcamasının 26 milyon 240 bin liraya ulaştığını aktaran Oktay, 2021 yılı başlangıç ödeneğinin 71 milyon 997 bin lira olduğunu, 2022 yılı bütçesi kapsamında 75 milyon 600 bin lira ödenek tahsisi öngörüldüğünü dile getirdi.
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