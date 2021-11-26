Türkiye’den Malezya ve İngiltere hamlesi! Çalışma büroları açılacak

"MALEZYA VE İNGİLTERE'DE ÇALIŞMA BÜROLARI AÇILACAK"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin, Türkiye'ye yönelen uluslararası yatırımların artırılması, ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine yönelik Türkiye'de yatırımın özendirilmesine ilişkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Oktay, Yatırım Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2020 yılında toplam değeri 1 milyar 346 milyon 800 bin dolar olan 37 yatırım projesinin faaliyete geçirildiğini söyledi.

Bu projelerin 25'inin sıfırdan yatırım, 4'ünün genişleme yatırımı, 8'inin satın alma-birleşme olduğunu, başta Almanya, İspanya, Japonya, Fransa ve İtalya olmak üzere 17 ülkeye ait bulunduğunu belirten Oktay, bu projeler ile 2 bin 838 kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Oktay, 2021 yılının ilk 10 ayında ise toplam değeri 664 milyon 100 bin dolar olan 17 yatırım projesinin faaliyete geçtiğini kaydederek, "Gerçekleşen projelerin, 12'si sıfırdan yatırım, 3'ü genişleme yatırımı ve 2'si satın alma-birleşme olmak üzere başta Almanya, Katar, ABD, Fransa ve Japonya olmak üzere 10 ülkeye aittir. Bu projeler kapsamında ise 3 bin 986 kişiye istihdam sağlanmıştır." dedi.