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Son dakika | 1960 darbesinin hesabı görüldü! 370 kişiye tazminat ödenecek

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Giriş Tarihi: 26.11.2021 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021
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Son dakika | 1960 darbesinin hesabı görüldü! 370 kişiye tazminat ödenecek

Son dakika haberi...27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan 3 bin 52 başvurunun bin 457'si kabul edilirken, 370 zarar gören ile ilgili manevi tazminata hükmedildi.

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyon çalışmalarını tamamladı. Yapılan 3 bin 52 başvurunun bin 457'si kabul edilirken, 370 zarar gören ile ilgili manevi tazminata hükmedildi.

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