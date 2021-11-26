1500 beygirlik ilk motor ateşlendi! HİSAR O AKYA MAM-T ve Atmaca ne zaman teslim edilecek?

"PKK/KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ terör örgütü mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DEAŞ'ın eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir. Önümüzdeki dönemde Teşkilat, teknik kabiliyetlerini çok daha yüksek seviyelere çıkarak, devletimizin güvenliğinin ve istikrarının korunmasında güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2021 yılında 2 milyar 628 milyon 749 bin lira başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde ise toplam 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

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