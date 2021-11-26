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1500 beygirlik ilk motor ateşlendi! HİSAR O AKYA MAM-T ve Atmaca ne zaman teslim edilecek?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2021
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1500 beygirlik ilk motor ateşlendi! HİSAR O AKYA MAM-T ve Atmaca ne zaman teslim edilecek?

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda savunma sanayisi çalışmalarına da yer verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "1500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır" ifadeleriyle ilk müjdeyi verdi. Savunma sanayisindeki devrimleri tek tek sıralayan Oktay, HİSAR O+, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarının da 2022'de başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirildi. 2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Millet Kütüphanesi gibi birimleri içeren Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın harcamasının 2020 yılı kesin hesabına göre 2 milyar 872 milyon 745 bin lira olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "Tahsis edilen ödeneğin 462 milyon 750 bin lirası kullanılmayarak iptal edilmiştir. E-devlet kullanıcı sayısının 57 milyonu aşmış olması, vatandaşlarımızın dijital kamu hizmetlerine teveccühünü göstermektedir. Önümüzdeki 5 yılda yapay zekanın ülkemizin gayri safi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e yükseltmeyi ve yapay zeka uzmanı istihdamının da 50 bin kişiye çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

1500 BEYGİRLİK İLK MOTOR BATU'DAN GÜZEL HABER

Modernizasyon ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik olarak Savunma Sanayii Başkanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirilmiştir. Savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren firma sayımız 1500'ü aşmıştır. 2021'de yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine ve uzun havada kalış süresine sahip Akıncı ve Aksungur insansız hava araçlarımızın teslimatlarına başlanmıştır ve Atak helikopterimizin teslimatlarına devam edilmektedir. Hava savunma alanında Hisar A+ sistemi tüm unsurlarıyla teslim edilmiş, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden HİSAR O+ projesinde seri üretime geçilmiştir. SİPER sistemimizin Blok-1 testleri başlatılmıştır."

"Zırhlı taktik araçlarımızın güvenlik güçlerimize teslimatı devam etmektedir ve Zırhlı Amfibi Hücum Aracının mayın testleri başarıyla tamamlanmıştır. Tank ve muhtelif zırhlı araçlarımızın güç ihtiyacını karşılayacak düzeyde geliştirilen 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU'nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır. Zırhlı kara araçlarımız ve çeşitli hücum botlarımız özellikle Asya ve Afrika'da yaygın şekilde kullanılmaktadır."

"2022'de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, Sungur portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve Atmaca teslimatlarına başlanacak, dikey atım sisteminin karadan atışlı testleri gerçekleştirilecek. Yeni Tip Denizaltı Projesinde 2'nci denizaltı havuza çekilecek, zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2021 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı'na toplam 120 milyon 63 bin lira ödenek tahsis edilmiş, 2022 yılı için ise toplam 153 milyon 974 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

"MİT'E 3 MİLYAR 483 MİLYON ÖDENEK ÖNGÖRÜLDÜ"

Fuat Oktay, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli gücünü meydana getiren unsurlara karşı içten ve dıştan yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesine yönelik görev ve sorumluluğunu yerine getirmeye devam ettiğini belirtti. Teşkilatın Suriye, Libya, Yukarı Karabağ ve son olarak Afganistan gibi birçok bölgede devlet politikası doğrultusunda milli çıkarları koruyan, sahadaki dengelerin Türkiye lehine şekillenmesini sağlayan önemli çalışmalara imza attığını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"PKK/KCK'nın yönetim kademesi ve işleyişi tahrip edilmiş, PKK/KCK lider kadrosundan sözde üst düzey pek çok isim, Irak'ın kuzeyinde ve Suriye sahasında etkisiz hale getirilmiş olup operasyonlar kesintisiz şekilde sürmektedir. FETÖ ile mücadelede ise Teşkilat, örgütün mahrem yapılanması ile gizli haberleşme yöntemlerini deşifre etmeye kararlılıkla devam etmiş, yurt dışında faaliyet gösteren azılı FETÖ terör örgütü mensuplarını birer birer tespit ederek ülkemize getirmiş ve adalete teslim etmiştir. DEAŞ'ın eylem arayışlarının erkenden ortaya çıkarılması ve Suriye sahasındaki yapısının deşifre edilmesiyle milli güvenliğimize yönelik pek çok muhtemel tehdit MİT tarafından bertaraf edilmiştir. Önümüzdeki dönemde Teşkilat, teknik kabiliyetlerini çok daha yüksek seviyelere çıkarak, devletimizin güvenliğinin ve istikrarının korunmasında güçlü bir aktör olmayı sürdürecektir. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na 2021 yılında 2 milyar 628 milyon 749 bin lira başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2022 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde ise toplam 3 milyar 483 milyon 231 bin lira ödenek tahsisi öngörülmüştür."

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