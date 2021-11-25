Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni müjde
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “(Turkovac) Sabah Acil Kullanım Onayı’na başvurduğumuzu söylemiştim. Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum, özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metrekare büyüklüğündeki aşı üretim merkezimizin ihalesini yapacağız.” dedi. Öte yandan Bakan Koca'dan atamalar, torba yasa, SMA taramaları hakkında da önemli açıklamalar geldi. İşte detaylar...
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca "50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezimizin projesi bitti, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız." açıklamasını yaptı.
BAKAN KOCA'DAN MÜJDE
TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayına başvurduğumuzu söylemiştim. Şimdi yine sevindirici olan yeni bir müjdeyi vermek istiyorum. Özellikle proje çalışmalarını tamamladığımız 50 bin metre kare büyüklüğünde olan aşı ARGE üretim merkezimizi önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağız. Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum.
MOLNUPIRAVIR AÇIKLAMASI
700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız. Bu da üçüncü müjde olsun.
TOPUK KANINDAN "SMA" TARAMASI
Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz. Evlilik öncesi SMA taramalarını zorunlu hale getiriyoruz.
ATAMALAR
40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.
TORBA YASA TEKLİFİ
Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.
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