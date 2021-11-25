Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni müjde

TOPUK KANINDAN "SMA" TARAMASI

Her doğan bebeğe yıl bitmeden tarama yapmaya başlıyoruz. Evlilik öncesi SMA taramalarını zorunlu hale getiriyoruz.

ATAMALAR

40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Yine mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak.

TORBA YASA TEKLİFİ

Mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak geri getirilmesi ve emeklilik için iyi bir düzeltme yapılması gerektiği kanaatindeyim.