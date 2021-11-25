TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Sağlık Bakanlığı olarak verdiğimiz hizmetler bu süreçte durmadan devam etti. Salgın ile mücadele halkı doğrudan ilgilendiren gündem olduğu için sadece pandemi öne çıktı. 'Yarın bugünden daha nasıl güzel olur' diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.