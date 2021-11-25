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TBMM'de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

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Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin ilk yerli inaktif koronavirüs aşı adayı olan TURKOVAC'ın bugün itibariyle acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını duyurdu. Ancak muhalefet bundan da rahatsı oldu. Bakan Koca, tepkiler üzerine "Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Fahrettin Koca, "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir.

TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi. Bakan Koca, muhalefet sıralarındaki milletvekillerinden gelen gelen tepkiler üzerine "Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Bakan Koca, pandemi sürecinde ortak paydaşın sağlıklı, huzurlu bir yaşam olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "Küresel salgın güvenli ve erişebilir sağlık hizmetlerini anlamamıza vesile oldu.

TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Sağlık Bakanlığı olarak verdiğimiz hizmetler bu süreçte durmadan devam etti. Salgın ile mücadele halkı doğrudan ilgilendiren gündem olduğu için sadece pandemi öne çıktı. 'Yarın bugünden daha nasıl güzel olur' diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

"YIL BİTMEDEN BAŞLIYOR"

Bakan Koca, "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor." dedi.

TBMM’de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Koca, "COVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 milyar TL cari harcama yapılmıştır." şeklinde konuştu.

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