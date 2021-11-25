TBMM'de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin ilk yerli inaktif koronavirüs aşı adayı olan TURKOVAC'ın bugün itibariyle acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını duyurdu. Ancak muhalefet bundan da rahatsı oldu. Bakan Koca, tepkiler üzerine "Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz" dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Bakanlığının bütçe sunumunu yapan Bakan Fahrettin Koca, "Milletimiz için önemli bir müjdeyi vermek isterim. Yerli Covid-19 inaktif aşımız Turkovac bugün itibarıyla acil kullanım onayına müracaat etmiştir.
Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Hücreden aşıya kadar her aşaması ülkemizde ve ülkemiz bilim insanlarınca geliştirilen milli aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hayırlı, uğurlu olmasını dilerim" dedi. Bakan Koca, muhalefet sıralarındaki milletvekillerinden gelen gelen tepkiler üzerine "Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, pandemi sürecinde ortak paydaşın sağlıklı, huzurlu bir yaşam olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, "Küresel salgın güvenli ve erişebilir sağlık hizmetlerini anlamamıza vesile oldu.
Sağlık Bakanlığı olarak verdiğimiz hizmetler bu süreçte durmadan devam etti. Salgın ile mücadele halkı doğrudan ilgilendiren gündem olduğu için sadece pandemi öne çıktı. 'Yarın bugünden daha nasıl güzel olur' diye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"YIL BİTMEDEN BAŞLIYOR"
Bakan Koca, "SMA taramalarını, evlilik öncesi ve yenidoğan olmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. Ülke sathında taramalarımız yıl bitmeden başlıyor." dedi.
Koca, "COVİD-19 pandemisi kapsamında Merkezi Yönetim Bütçesinden; COVİD-19 aşılarının alımı için 17 milyar TL, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi sarf malzeme vb. alımları için 1,7 milyar TL, COVID-19 personel ek ödemeleri için ise 1,4 milyar TL olmak üzere, toplamda 20,1 milyar TL cari harcama yapılmıştır." şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi GS Marsilya maçı şifresiz mi, nasıl izlenir?
- Emrah Yılmaz kimdir, tutuklandı mı, suçları nelerdir? Kadıköy metro bıçaklı adam Emrah Yılmaz kim?
- İşsizlik maaşı 3.500 TL’yi geçebilir! Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşı da katlanacak! Yüzde 30 artış olursa…
- “Annem vardı kaçamazdım!” Senanur Damgacı kimdir? Kadıköy’de saldırıya uğrayan kadın o anları anlattı!
- Borcu olanlar elinizi çabuk tutun! Ceza ve faizlerin tamamı siliniyor! Yapılandırma için son tarih 30 Kasım…
- İşe gitmeden ayda 1.444 lira ödeyerek emeklilik! 5400 gün yetiyor! Çalışmayan, malullük, yaşlılık aylığı almayana…
- Biber gazı yasak mı, suç mu? Biber gazı taşımak yasak mı serbest mi?
- Kadıköy – Tavşantepe metro bıçaklı saldırı! Kadıköy metro saldırganı E.Y kimdir, tutuklandı mı?
- Kadıköy metro bıçaklı saldırı videosu! Kadıköy saldırganı kimdir, kimliği belli mi?
- Açık görüşler ne zaman başlayacak? Cezaevi açık görüşler hangi tarihte başlayacak? İşte açıklamanın detayları...
- 5. Yargı Paketi'nde neler var? 5. Yargı Paketi'nde genel af, ceza indirimi var mı? İşte tam metin...
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2021 sonuçları açıklandı mı? millipiyangoonline.com sonuç sorgulama