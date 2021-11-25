Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamlarında son durum...

Bakan Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.