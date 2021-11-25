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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamlarında son durum...

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Giriş Tarihi: 25.11.2021 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 25 Kasım 2021 koronavirüs tablosu | Vaka vefat aşılama rakamlarında son durum...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2021 tarihine ait vaka vefat ve aşılama rakamlarını içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tabloyu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere dair önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde...

SON DAKİKA: 25 Kasım 2021 tahine ait Kovid-19 tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatlik verileri Twitter'dan değerlendirdi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (25 KASIM 2021)

Bakan Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.

DNÜN KOVİD-19 TABLOSU (24 KASIM 2021)

GEÇMİŞ GÜNLERE AİT KORONAVİRÜS TABLOLARI

23 KASIM

22 KASIM VAKA TABLOSU

21 KASIM VAKA TABLOSU

20 KASIM VAKA TABLOSU

19 KASIM VAKA TABLOSU

18 KASIM VAKA TABLOSU

17 KASIM VAKA TABLOSU

16 KASIM VAKA TABLOSU

15 KASIM VAKA TABLOSU

14 KASIM VAKA TABLOSU

13 KASIM VAKA TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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