Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman, branş dağılımı belli mi? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak...

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman? Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından beklenen açıklama geldi. Bakanlık daha 40 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. 40 bin kişi ile ilgili KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirme ile mülakat yapılmadan 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin alım süreci başlıyor. Diğer yandan mülaktsız 10 bin personel alımı da olacak. İşte, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı 2021 ne zaman?

40 bin sağlık personeli atamaları ile ilgili açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığına 40 bin yeni personel alınacağını duyurmuştu. 2021 Sağlık Bakanlığı atama tarihleri ve başvuru şartları için bekleyiş sürerken Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Mülakat yapılmadan 10 bin sürekli işçi alımı da yapılacak kura ile. Hemşire, ebe, terapist, sağlık fizikçisi vb. alanlarında alım olacak." dedi.