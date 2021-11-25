Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde ne var? Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
Son dakika haberine göre Başkent Ankara'da gündem bugün yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık ediyor. Peki MGK gündeminde ne var? Toplantının detaylarını A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.
Toplantıda, yurt içi ve dışındaki terörle mücadele operasyonları ile bölgesel gelişmeler ele alınacak.
İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.
YENİ OPERASYONLAR MASAYA YATIRILACAK
Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.
Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.
DOĞU AKDENİZ, AFGANİSTAN,SURİYE VE KARABAĞ'DAKİ DURUM GÖRÜŞÜLECEK
Doğu Akdeniz, Afganistan, Suriye ve Karabağ'daki durum görüşülecek
Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.
Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.
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