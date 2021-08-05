SON DAKİKA HABERİ | Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yazılı açıklama

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

MGK'da terörizmi bir dış politika aracı olarak kullanan devletlere uyarı yapıldı.

HUDUT GÜVENLİĞİ, OPERASYONLAR İLE İLGİLİ TEDBİRLER

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik, beraberlik ve Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar ile hudut güvenliğine yönelik alınan ilave önlemler hakkında kurula bilgi sunulduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin bütün iyi niyetli uyarılarına rağmen uluslararası hukukun hilafına, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü himaye ederek, insanlığa karşı suç teşkil eden eylemleri ile bölgemizdeki barış ve istikrarı hedef alan saldırılarını sürdürmeye teşvik eden ülkeler şiddetle kınanmıştır. Terörizmi bir dış politika aracı olarak kullanan ve terör örgütleri ile gayrimeşru ilişkiler tesis eden devletlere, bu tutumlarının kendi topraklarında da yıkıcı neticeler ortaya çıkarmasının kaçınılmaz olduğu hususu hatırlatılmıştır."

FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bildiride, 15 Temmuz darbe girişimine karşı gösterilen milli direnişin beşinci yıl dönümünde Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında atılan adımların değerlendirildiği de aktarıldı.

Bildiride, "Bu ihanet şebekesini, yurt içindeki ve yurt dışındaki bütün unsurlarıyla birlikte bertaraf etmeye matuf faaliyetlerin, devletimizin tüm kurum ve imkanlarıyla tavizsiz ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır." denildi.