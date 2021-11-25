Milli Güvenlik Kurulu sonrası SON DAKİKA yazılı açıklama (MGK kararları 25 Kasım 2021)

Kuzeydeki komşularımız arasındaki anlaşmazlıkların, uluslararası hukuk ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesinden yana olduğumuz belirtilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI VERİLDİ

Irak'ın topraklarını terörden temizlemesi konusunda verdiği mücadeleye olan güçlü desteğimiz teyit edildi.

Türkiye'nin çağrılarına rağmen PKK/YPG terör örgütlerine destek verenler uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu faaliyetleri bir an evvel sonlandırmalı.

LİBYA MESAJI

Libya'daki seçimlerin hukuka uygun şekilde ve sükünet içinde gerçekleştirilebilmesi için tek taraflı adımlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.

ERMENİSTAN'A BARIŞ ÇAĞRISI

Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini fırsat olarak değerlendirmesinin, ateşkese tam uymasının ve iş birliği içinde olmasının önem arz ettiği belirtilmiştir.

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