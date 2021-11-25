Son dakika: Ankara Kızılay'da bomba paniği
GÜNDEM İHA
Ankara’nın en kalabalık merkezlerinden olan Kızılay’da şüpheli paket paniğe yol açtı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli bavulun bulunduğu bölgeyi şerit çekerek trafiğe ve yaya geçidine kapattı. Bulvarda güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerine bomba imha uzmanının gelmesini bekledi.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli pakette herhangi bir patlayıcı unsura rastlamadı.
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