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Eski CHP'li vekil Hüseyin Avni Aksoy bombaladı: CHP terörle arasına mesafe koymadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.11.2021
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Eski CHP’li vekil Hüseyin Avni Aksoy bombaladı: CHP terörle arasına mesafe koymadı

Son dakika haberleri... CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, eski partisi CHP ile ilgili bir soru yöneltimesi üzerine, ''CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır.'' dedi.

Memleket Partisi Kırşehir programına katılan eski CHP Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP'nin şirazeden çıktığını söyledi.

CHPli eski vekil: CHP şirazeden çıktı CHP'Lİ ESKİ VEKİL: CHP ŞİRAZEDEN ÇIKTI

Memleket Partisi Karabük Milletvekili, eski CHP milletvekili Avni Aksoy, partisinin Kırşehir teşkilatında düzenlenen programda eski partisi hakkında sorulan bir soru üzerine açıklamalarda bulundu. Milletvekili Avni Aksoy, "CHP'den 3 milletvekili istifa ettik. CHP, Atatürk yolundan saptı, şirazesinden de çıktı. Terörle arasına mesafe koymamıştır, HDP'ye doğru yaklaşmıştır. Memleket Partisinde Atatürk ile sorunu olmayacak, terör örgütlerine karşı olacak, liyakatsiz iş yapmayacak, siyasette zenginleşme olmayacak, kadın ve çocuk haklarına da saygılı olacak" diye konuştu.

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