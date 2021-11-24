Son dakika: Başkan Erdoğan’dan trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalılar için taziye mesajı

Kuzey Makedonya trajik kaza sonrası dün itibarıyla başlayan 3 günlük ulusal yas ilan ederken, komşu ülkeler Kosova ve Bulgaristan da bugün geçerli olmak üzere ulusal yas ilan etti.



Hayatını kaybeden 12 çocuktan 5'i başkent Üsküp'teki Çayır Belediyesine bağlı İsmail Qemali İlkokulu öğrencileriydi.

Aynı aileden olan 5 çocuğun, 2007 ila 2014 yıllarında doğan Belma Yahi, Omer Yahi, Raziye Yahi, Ayla Yahi ve Ergin Yahi olduğu bildirildi.