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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalılar için taziye mesajı

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalılar için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, "İstanbul’dan Üsküp’e seyahat ederken trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalılar için taziye mesajı yayımladı. Dün Başkent Sofya'nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu, 46 kişi yanarak ölmüştü.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, "İstanbul'dan Üsküp'e seyahat ederken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya Hükûmetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

BULGARİSTAN'DA TRAFİK KAZASINDA 46 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ

Dün Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısındaki "Struma" otoyolunda bariyerlere çarparak alev alması sonucu 46 kişinin hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralı kurtulmuştu.

Kuzey Makedonya trajik kaza sonrası dün itibarıyla başlayan 3 günlük ulusal yas ilan ederken, komşu ülkeler Kosova ve Bulgaristan da bugün geçerli olmak üzere ulusal yas ilan etti.

Hayatını kaybeden 12 çocuktan 5'i başkent Üsküp'teki Çayır Belediyesine bağlı İsmail Qemali İlkokulu öğrencileriydi.

Aynı aileden olan 5 çocuğun, 2007 ila 2014 yıllarında doğan Belma Yahi, Omer Yahi, Raziye Yahi, Ayla Yahi ve Ergin Yahi olduğu bildirildi.

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