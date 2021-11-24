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CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu FETÖ'nün maşası oldu! "İktidarı göndereceğiz"

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Giriş Tarihi: 24.11.2021 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021
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CHP’li vekil Mehmet Bekaroğlu FETÖ’nün maşası oldu! İktidarı göndereceğiz

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, FETÖ'nün haber sitesi Kronos'a skandal mesajlar verdi. Bekaroğlu, FETÖ yayınında iktidarı gönderme vaadinde bulunarak "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili vekil Mehmet Bekaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün haber sitesi Kronos'un canlı yayınına konuk oldu ve iktidara yönelik skandal ifadeler kullandı.

Burada, erken seçimi gündeme getirme, Millet İttifakı, parlamenter sistem konuları ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına ilişkin açıklamalarda bulunan Bekaroğlu, iktidarı gönderme vaadinde bulundu.

(Fotoğrafta: CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu)

"KAZASIZ BELASIZ GÖNDERECEĞİZ"

Bekaroğlu, konuşmasında "Bu iktidarı demokratik sabırla kazasız belasız göndereceğiz" şeklinde konuştu.

DURMUŞ YILMAZ DA KONUK OLMUŞTU

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz da FETÖ'cülerin haber sitesine açıklamalarda bulunmuştu.

FETÖ'cüler, Yılmaz'a Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorular yöneltirken Türkiye'de her şeyin kötü gittiği mesajı verilmişti.

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