PKK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açık açık özerklik istedi!
Son dakika haberleri...CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' sözlerine Kandil'den yanıt geldi. Bebek katili PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu, ''Biz helalleşmeye hazırız. Ama öyle kuru kuruya helalleşme olamaz." dedi ve özerklik talebinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışmaya neden olan helalleşme çağrısının kim ve hangi grupları kapsadığını açıklarken "Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz." ifadesini kullandı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını değerlendirdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZERKLİK TALEBİ
"Kılıçdaroğlu iyi bir konuya değindi bir helalleşme olmalı." diyen terörist başı, "Helalleşme olacaksa Kürdün öz yönetimi tanınacak. Özerkliği tanınacak." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE SINIRI İÇİNDE ÖZGÜR YAŞAMAK İSTİYORUZ"
Helalleşmeye hazır oldukların ama bunun öyle kuru kuruya olamayacağını söyleyen Karasu, "Helalleşme olacaksa Kürt halkının varlığı özgürlüğü tanınmalıdır. Helalleşme olacaksa böyle olmalıdır. Böyle helalleşmeye biz varız. Helalleşebiliriz. Türkiye sınırları içinde özgür ve demokratik yaşamak istiyoruz. Kürt halkının talebi bu." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU TERÖR ÖRGÜTLERİNDE OLUMLU TEPKİ ALMAKTA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, son günlerde toplum nezdinde olumsuz karşılanan çıkışlar yapmaya başladığı belirtilen analiz raporunda, siyasi cinayetler olacağına dair bilgiler aldığını söylemesi, bürokratları, Merkez Bankası Başkanını tehdit etmesi, partisinin tezkereye "hayır" oyu kullanacağını ilan etmesi ve örgüt üyeliği ispat edilmesi nedeniyle KHK ile görevinden ihraç edilen kişileri yeniden göreve alacağını açıklamalarının bunlardan bazıları olduğuna dikkat çekildi.
Kılıçdaroğlu'nun, bu açıklamalarının FETÖ ve PKK/PYD mensuplarından birçok olumlu tepki aldığına işaret edilen raporda, "Kılıçdaroğlu'nun bu gibi açıklamaları, kendisinin ve partisinin toplum nezdindeki itibarını sorgulanır hale getirmektedir" ifadesi kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada "helalleşme" açıklaması yaptığı anımsatılan raporda, şu ifadelere yer verildi:
"CHP zihniyetinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sergilemiş olduğu birçok olumsuz tutum ve bunların yol açtığı birçok toplumsal travma bulunmaktadır. Kılıçdaroğlu, ani bir çıkış ile toplumun birçok kesimi ile helalleşeceğini dile getirirken, bunu nasıl yapacaklarına dair ise herhangi bir somut yol sunmamıştır. CHP, toplumun büyük çoğunluğunun bilincinde ve bilinçdışında, Türkiye'ye çok şey kaybettiren ve derin sosyolojik fay hatları oluşturan Jakoben, Batı merkezci, İslam karşıtı ve etnik ayrımcılık içeren hal ve uygulamalarıyla yer etmiş, bu nedenle belirli bir oy oranına sıkışarak tek parti döneminden bu yana millet tarafından tek başına iktidara layık görülmemiştir."
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