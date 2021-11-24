Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu Toplantısı tüm Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı toplantıda üçüncü doz BioNTech aşılarında uygulanan doz sayısı da değerlendirilecek. Diğer yandan artan vakalar sonrasında yeni kararların çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta yapılmazken en son 10 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun bugünden itibaren devreye gireceğini duyurmuştu. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi?
BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta yapılmazken en son 10 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun bugünden itibaren devreye gireceğini duyurmuştu.
Bu haftaki toplantı hakkında henüz bir açıklama gelmedi, ancak Bilim Kurulu'nun 24 Kasım'da toplanması bekleniyor.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgın seyri ve aşı programıyla toplandığını anımsatarak toplantıda ele alınan önemli sonuçları şu şekilde sıraladı:
1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8'i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.
2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan Hatırlatma Dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren (11 Kasım) mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.
3. Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.
4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir.
5. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir.
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