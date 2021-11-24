Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? İşte son açıklamalar...

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta yapılmazken en son 10 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun bugünden itibaren devreye gireceğini duyurmuştu. İşte, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Yasaklar, kısıtlamalar geri gelecek mi?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı geçen hafta yapılmazken en son 10 Kasım'da gerçekleşti. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun bugünden itibaren devreye gireceğini duyurmuştu.

Bu haftaki toplantı hakkında henüz bir açıklama gelmedi, ancak Bilim Kurulu'nun 24 Kasım'da toplanması bekleniyor.