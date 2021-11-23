Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Binbaşı Mete Yıldırım şehit oldu
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan P.Bnb. Mete Yıldırım'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Bnb. Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi memleketinde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesi, bugün (24 Kasım Çarşamba) GAP Havaalanı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlanacak.
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Binbaşı Mete Yıldırım yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan şehit Binbaşı Yıldırım'ın cenazesi, yarın GAP Havaalanı'nda düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara'ya uğurlanacak.
BABA OCAĞINA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu şehit oldu. Şehidin, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.
Barış Pınarı Bölgesi'nde Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba ocağına şehadet haberi ulaşırken, evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
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